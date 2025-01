Apple TV+ continue d'enrichir son catalogue avec des séries originales qui captivent et surprennent les spectateurs du monde entier. Entre productions audacieuses et récits émouvants, la plateforme s’est imposée comme un acteur incontournable dans l’univers du streaming. Ce mercredi 22 janvier, une nouvelle création fait son apparition.

Apple TV enrichit encore son catalogue

Apple TV+ a récemment lancé une nouvelle série captivante intitulée Prime Target, disponible depuis le 22 janvier 2025. Cette production met en vedette l'acteur britannique Leo Woodall, connu pour ses performances remarquées dans des séries telles que The White Lotus et Un jour. Dans Prime Target, Leo Woodall incarne Edward Brooks, un brillant chercheur en mathématiques sur le point de réaliser une découverte majeure. Cependant, cette avancée scientifique attire l'attention de diverses factions puissantes, plongeant Edward au cœur d'un complot international. La série explore les thèmes de la surveillance, de l'éthique scientifique et des jeux de pouvoir. Le tout offrant aux spectateurs un thriller haletant et riche en rebondissements.

Même si c'est encore bien trop tôt pour s'en faire un avis final, depuis le début de sa diffusion, Prime Target sur Apple TV a reçu des critiques élogieuses. Pour son intrigue complexe et la performance nuancée de Leo Woodall. Les spectateurs saluent la capacité de la série à mêler suspense et réflexion sur les implications éthiques des avancées scientifiques. La chimie entre Woodall et sa co-vedette, Quintessa Swindell, ajoute visiblement une profondeur émotionnelle à cette série déjà riche en tension dramatique.

Un acteur qui monte !

Leo Woodall s'est rapidement imposé comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Après des débuts discrets dans des productions britanniques, il attire l'attention des critiques et du public grâce à son rôle dans The White Lotus, où son interprétation charismatique et complexe de Jack ne passe pas inaperçue. En 2024, il continue d’éblouir dans Un jour, une adaptation émotive du roman culte, où il incarne Dexter Mayhew avec justesse et sensibilité. Bref, visiblement un bon choix pour Apple TV+.

Source : Apple TV