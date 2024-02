Une mise à jour d'iOS est généralement une bonne nouvelle pour beaucoup de monde. C'est l'occasion notamment de mettre son iPhone à jour avec les dernières innovations. Cependant, pour certains, cela signifie aussi l'obsolescence de leurs smartphones les plus anciens, parfois non compatibles avec ces nouveautés. Quoi qu'il en soit, Apple annonce du très lourd pour la version iOS 18, qui s'annonce tout simplement énorme.

iOS 18 promet d'apporter d'importants changements, mais lesquels ?

En fait, la future mise à jour logicielle iOS 18 d'Apple est présentée comme « la plus importante dans l'histoire de l'entreprise», selon Mark Gurman de Bloomberg, qui rapporte les propos d'une source Apple. Il est prévu que iOS 18 soit dévoilé lors de l'événement annuel WWDC d'Apple en juin.

Selon Gurman, qui s'est exprimé dans sa dernière newsletter Power On, le nouveau système d'exploitation est considéré en interne comme l'une des mises à jour iOS les plus significatives, voire la plus importante, de l'histoire d'Apple. Cette annonce suscite beaucoup d'excitation en prévision de la conférence.

Le dernier rapport ne détaille pas spécifiquement les fonctionnalités. Mais Gurman avait précédemment annoncé qu'Apple prévoyait de lancer une nouvelle version de Siri utilisant un nouveau système d'IA. Apple devrait également introduire de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent compléter automatiquement les phrases et répondre aux questions. De plus, Apple Music devrait bénéficier de playlists générées automatiquement, une fonctionnalité que Spotify a introduite l'année dernière.

Les applications de productivité dans le collimateur ?

Apple envisagerait également d'intégrer l'IA générative dans des outils de développement tels que Xcode. Surtout afin de permettre aux développeurs de créer de nouvelles applications plus rapidement. De plus, les applications de productivité d'Apple, telles que Pages et Keynote, devraient également recevoir des mises à jour utilisant l'IA générative. Il reste encore quatre mois avant la grande révélation d'iOS 18. Il est indéniable que de nombreux utilisateurs sont impatients.

De votre côté, qu'attendez-vous en termes de nouveautés ?