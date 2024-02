La St-Valentin était déjà fortement compromise pour certains avec un choc de Ligue des Champions entre le PSG et le club espagnol de la Real Sociedad (oui, oui du foot, on sait). Mais aussi avec la flopée de jeux qui ont choisi de sortir durant ce même mois de février. Pour ne rien arranger à l’équilibre sentimental de certains foyers, c’est au tour du battle royale de s’y mettre et plus exactement d’Apex Legends, avec le lancement en grandes pompes 24 heures plus tôt, soit le 13 février, de sa saison 20.

Déjà 20 saisons… mais la vraie réflexion, c’est déjà 5 ans ! Dans un univers vidéoludique impitoyable et après un lancement canon assez mémorable, Apex Legends est toujours là, toujours debout et toujours fidèle au poste. D’ailleurs, bien conscient de ce cap anniversaire et de la longévité de son titre, Respawn a décidé de sortir l’artillerie lourde pour cette nouvelle saison, avec des changements aussi bien mineurs que majeurs mais tous tournés vers un objectif : changer la façon de jouer des joueurs d’Apex, histoire - évidemment - d’aller chercher un nouveau public.

Des Légendes évolutives pour la nouvelle saison d'Apex Legends

Alors fondamentalement, qu’est-ce qui va changer dans cette nouvelle saison d'Apex Legends? Les Légendes vont pouvoir évoluer en cours de partie. En fonction des actions réalisées, ces dernières pourront accéder à différents niveaux (de 1 à 4), avec des récompenses et des capacités disponibles à chaque rang. En gros, Breakout amène des éléments de light-rpg à Apex et au joueur, le choix d’optimiser selon son souhait et les possibilités qui lui sont offertes son expérience de jeu. Les développeurs présents lors de la présentation en visio de cette nouvelle saison ont insisté sur le fait que ces changements étaient autant utiles et attractifs aux nouveaux venus que bénéfiques pour les habitués. Pour ces derniers, on attendra forcément leurs retours dans quelques jours pour pouvoir juger.

Ce qui est certain, c’est que le style de jeu des Légendes va changer. Il sera plus passif ou agressif et dépendra de vos actions sur le terrain. Désormais, l’EVO ou expérience accumulée pendant les parties servira à la montée en classe de vos Légendes. Et il ne s’agira pas seulement d’accumuler les frags pour ça : le nouveau système d’XP favorise aussi les actions de groupe et notamment celles liées à la reconnaissance et à la collecte d’informations (scans de balises, ouverture de caisses, etc). Autant vous dire que monter au niveau 4 sans avoir attaqué la moindre équipe adverse relève du faisable.

Donnez un bouclier à ces hommes

La progression des Légendes va de pair avec celle des Boucliers. Respawn met un terme au loot de ces derniers pour une obtention par l’XP et donc - toujours - par vos actions ingame. Les niveaux de boucliers sont représentés par des couleurs : gris, celui de base, bleue, déblocable au niveau 2, violet (niveau 3) et rouge pour le dernier. A noter que seuls deux boucliers (bleu et violet) permettent l’usage de deux compétences passives. Ces dernières amélioreront ou changeront en partie une des qualités intrinsèques d’une Légende ou modifieront la façon d’utiliser telle ou telle arme sur le terrain, par exemple.

Là encore, la volonté de Respawn est claire : mettre à l’aube de cette saison 20 tous les joueurs, peu importe leur passif sur le jeu d’ailleurs, sur le même pied d’égalité. D’ailleurs, le shield wrap - l’échange de boucliers - qui permettait aux membres d’une escouade de s’équiper du bouclier des membres d’une escouade vaincue - a été revu. Baptisé Shield Core, il se définit de la façon suivante : on récupère des points de bouclier sur le cadavre de l’ennemi abattu. Si son bouclier était d’une qualité au moins similaire au nôtre, ces points régénèrent notre shield. Si le bouclier récupéré était supérieur, les points permettent une surcharge et donc un up temporaire de notre shield. A noter que lorsqu’on meurt en partie, on respawn en gardant le niveau de bouclier qui était le nôtre.

Des parties ranked toutes neuves

L’autre gros changement de cette 20e saison d'Apex Legends, c’est le système de parties classées. Lors de la présentation, les développeurs ont insisté lors de leur prise de parole d’une volonté d’équilibre au niveau des joueurs. Ainsi le nombre de points liés aux parties classées, les RP, passera à 1 pour tous les joueurs au lancement de Breakout.

Pour augmenter ce capital, rien de plus : il suffira de remporter une game, vaincre des adversaires en nombre ou mieux classés que soi. La prise de risques est fortement conseillée et si chacun est libre d’adopter le style de jeu qui lui sied le mieux, la prime à l’agressivité et à l’offensive sera vivement récompensée.

Apex Legends prépare un anniversaire festif !

D’ailleurs, il faut noter que nos actions seront décortiquées et analysées après chaque partie. Un résumé nous montrera les actions nous ayant permis de remporter les fameux RP, et, dans le même temps, nous permettra d’étudier les erreurs réalisées en cours de game. Pour le reste ? Un nouveau mode de jeu fait son apparition en Non-Classé, Straight Shot (ou Tir Direct), qui réunira trente joueurs dans des arènes resserrées, avec un point de chute aléatoire. Une nouvelle map, Thunderdome, s’ajoute au panel Mixtape.

Six Légendes (Seer, Fuse, Rampart, Mad Maggie, Loba et Valkyrie) seront déblocables gratuitement durant la saison (selon des objectifs à réaliser), à raison d’une légende toutes les deux semaines. Enfin, un musée interactif fait son apparition afin de permettre aux joueurs de comprendre et de suivre les événements et le lore liés aux Légendes. Vous l’aurez compris, la nouvelle saison d’Apex Legends vise un plus large public et sonne comme un nouveau coup de fouet pour la licence. Réponse le 13 février et dans les jours qui suivront pour savoir si ces changements ont porté leurs fruits