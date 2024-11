Apex Legends marque le lancement de sa saison 23, baptisée From the Rift, avec une annonce riche en nouveautés pour le Battle Royale free-to-play d'Electronic Arts.

Cinq ans après sa sortie, Respawn Entertainment continue d'agrémenter Apex Legends, son Battle Royale phare, en nouveau contenu. Le titre en est désormais à sa 23ème Saison, qui devrait pas mal faire bouger les choses et secouer certaines habitudes. On vous détaille tout cela depuis la Faille qui vient de s'ouvrir.

Apex Legends revient depuis une Faille avec l'annonce de sa Saison 23

Face à de rudes concurrents comme Fortnite, Apex Legends continue son bonhomme de chemin et reste une référence dans le domaine, notamment grâce à son gameplay inspiré de la marquante (et hélas brillant désormais par son absence) franchise Titanfall, et des personnages tirant quelques inspirations du côté de hero-shooters comme Overwatch. C'est justement l'une des légendes originales qui reçoit un... soin tout particulier dans cette Saison 23 du Battle Royale de Respawn : Lifeline. Nouvelle apparence, rework total de son kit la rendant plus nerveuse à jouer, celles et ceux qui la main devraient être aux anges.

Globalement, les personnages de type support sont chouchoutés dans cette 23ème saison d'Apex Legends, avec deux nouvelles compétences. La première leur permettra d'augmenter la vitesse de déplacement des coéquipiers qu'ils soignent. La seconde les rendra beaucoup plus efficaces pour réanimer leur escouade.

Qui dit nouvelle saison d'Apex Legends dit également nouveau thème. From the Rift entend ainsi apporter un peu de folie au jeu avec les Reliques de Faille. Celles-ci fourniront des armes comme le EPG-1 Launcher offrant la possibilité de faire des rocket-jumps ; et des kits de boosts pour radicalement changer le cours d'une partie, voire même la réalité elle-même.

Une Saison 23 qui ne fait bien sûr pas l'impasse sur le Battle Pass

Battle Royale free-to-play oblige, la Saison 23 d'Apex Legends s'accompagne naturellement d'un nouveau Battle Pass dédié (avec comme toujours une partie gratuite et une autre Premium). Les joueuses et joueurs pourront ainsi débloquer divers éléments cosmétiques, dont des apparences venues littéralement d'une autre réalité pour des personnages comme Ash. Enfin, une nouvelle apparence héritage pour l'arme de mêlée s'invite à la fête : la Griffe de Raptor.

Source : Apex Legends sur YouTube