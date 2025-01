Un nouveau jeu risque de s'attirer les foudres de Big N chez PlayStation. C'est aussi mignon qu'Animal Crossing, ça ressemble (beaucoup) à Animal Crossing… mais ce n'est pas Animal Crossing ! Un jumeau plus qu'explicite du fameux jeu qui a fait les belles de la Nintendo Switch pendant le confinement en 2020 a fait irruption sur le PS Ptore. Aura-t-il le temps de sortir concrètement sur PS5 ?

Un clone d'Animal Crossing bientôt sur PS5 ?

Avec un succès aussi colossal que l'a connu Animal Crossing New Horizons, le jeu à fait des émules. Dernièrement, on a par exemple vu s'annoncer Floatopia, un free-to-play aux airs d'ACNH. Cependant, le titre garde une direction artistique qui lui est propre, même si elle se rapproche du jeu de Nintendo. Mais, cette semaine, c'est titre beaucoup moins subtil dans sa copie qui a fait parler de lui : Anime Sim Life.

Dans la lignée de Forest Ranger Life Simulator, un plagiat éhonté de The Last of Us, le PS Store affiche Anime Sim Life, une copie frauduleuse d'ACNH. Et ici, il ne s'agit pas de dire que le jeu ressemble beaucoup au titre de Nintendo, comme à l'époque de la bataille entre Zelda Breath of the Wild et Genshin Impact. Non, ce titre signé IndieGames3000, un studio déjà pointé du doigt pour ses pratiques douteuses, est un véritable clone.

Ainsi, Anime Sim Life vous propose d'incarner un personnage humain dans un village peuplé d'animaux anthropomorphes. Présenté comme une « charmante simulation sociale », le jeu vous invite à échanger avec ces voisins et d'exercer diverses activités (pêche, chasse aux insectes, jardinage, etc.) pour aider à « développer la ville ». Tout cela pourrait résumer la plupart des jeux du genre, mais les visuels sont une copie explicite d'Animal Crossing New Horizons, dans une moindre qualité.

Pour l'heure, Anime Sim Life serait prévu pour le mois de février 2026 sur PS5. Il n'est pas encore possible de le précommander, mais il peut déjà être ajouté à votre liste de souhait. Cependant, on connaît Nintendo. Si le constructeur et éditeur s'est récemment fait épingler pour ne pas avoir réagi rapidement à l'appel à l'aide d'un studio tiers pour des problèmes de plagiat, il est bien plus prompt à protéger ses jeux-maisons. Fort est à parier qu'il ne tardera à faire retirer ce jeu du PlayStation Store.









© IndieGames3000 / Maksym Vysochanskyy trading