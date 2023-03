En 2010, le premier Amnesia avait fait grand bruit en proposant un véritable jeu d’horreur psychologique qui misait absolument tout sur son ambiance. Pas de monstres en pagaille, pas de sang à n’en plus finir, ni de mise en scène hollywoodienne ou quoique ce soit dans le genre. Le jeu basait son gameplay sur la fuite, en mettant la santé mentale de son héros au centre du gameplay. Il fallait alors se cacher, faire attention à ne pas sombrer dans la démence et fuir tous les ennemis croisés en résolvant des puzzles.

Une recette assez rare, pour ne pas dire unique à l’époque. Malheureusement, les épisodes suivants, en se reposant exactement sur les même gimmicks, se sont rapidement fait dépasser par la concurrence qui a redoublé d’efforts dans l’horreur psychologique en apportant tout un tas de nouveautés bien senties, comme Outlast (2013) qui portera le genre à son paroxysme tout en restant minimaliste au possible en termes de gameplay. Amnesia: A Machine for Pigs ou encore Amnesia Rebirth ne sont pas foncièrement mauvais, mais chacun était déjà dépassé dès sa sortie. Mais pour le prochain épisode, le studio Frictional Games passe la seconde et bouleverse complètement sa formule. Du moins en partie.

Amnesia The Bunker passe en monde ouvert

Amnesia : The Bunker proposera toujours une ambiance intense qui mettra les nerfs des joueurs à rude épreuve. La santé mentale sera une nouvelle fois au cœur de l’expérience et il faudra fuir plutôt que d’affronter nos adversaires. Mais pour le reste, le jeu change complètement de structure et troque sa linéarité pour un monde complètement ouvert. Du moins, semi-ouvert puisque si la grande majorité de la carte sera explorable d’entrée de jeu, le tout se passera majoritairement dans un réseau de couloirs souterrains claustrophobiques. Ne vous attendez donc pas à des panoramas à couper le souffle. Ici, la seule chose qui vous le coupera sera la créature ultra violente qui vous pourchassera tout au long de l’aventure.

Amnesia : The Bunker misera donc sur l'exploration et la prise de risque. L’exploration reposera sur un système d’expéditions. On aura un hub principal, faisant office de zone de sécurité où l’on pourra stocker nos ressources, planifier nos futures sorties, etc. Il faudra ensuite sortir dans les couloirs du bunker pour explorer, déverrouiller de nouveaux chemins et remplir plusieurs objectifs (liés à la trame principale) pour, on s’en doute, s’échapper du bunker. Dans le hub, il faudra également faire attention à ce que le générateur central du bunker soit toujours actif. Celui-ci gère l'électricité de tout le complexe et s’avère indispensable à notre survie puisque comme dans tous les Amnesia, notre santé mentale dégringolera dans le noir, et la créature qui nous traque profitera également de la pénombre pour surgir.

Le jeu est une expérience centrée autour d'un hub. Au centre du bunker, vous aurez accès à une salle de sécurité, votre base si vous préférez. C'est là que vous pouvez sauvegarder votre progression, planifier votre prochaine action, stocker des ressources et alimenter le générateur. Le reste du bunker est en grande partie accessible dès le départ, et le joueur est libre d'aller où il veut et de faire ce qu'il souhaite.

Bien que certains objectifs doivent être accomplis pour terminer le jeu, c'est au joueur d'identifier, de hiérarchiser et de juger de la meilleure façon de les accomplir. L'exploration doit être équilibrée avec la menace dynamique qui traque le joueur, capable de surgir à tout moment en fonction de ses actions. Ainsi, le gameplay est fortement axé sur le joueur et diffère considérablement des jeux précédents qui s'appuyaient sur un parcours plus linéaire. Frictionnal Games pour Gamingbolt

Une seconde jeunesse pour la série?

Amnesia The Bunker s’annonce donc drastiquement différent de ses grands frères, mais pourrait bien mettre un bon coup de fouet à une recette qui s’est sérieusement essoufflée depuis toutes ces années. En rendant son jeu moins linéaire, en offrant une vraie liberté aux joueurs tout en s'assurant qu'ils seront traqués continuellement par une créature qui réagira à leurs actions, Frictionnal Games pourrait bien signer ici un survival horror réellement oppressant à l'instar d'Alien Isolation. Amnesia the Bunker est attendu sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One le 16 mai prochain.