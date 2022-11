La surprise a été gâchée ce weekend, mais c’est désormais officiel. Dernièrement, le service a offert de jolis cadeaux comme Assassin's Creed Origins ou encore Fallout New Vegas. C’est désormais au tour d’un grand classique d’être offert. S’il y en aura encore une fois pour tous les goûts, c’est bien Quake qui sera la tête d’affiche des jeux gratuits d’Amazon Prime Gaming de décembre 2022. Voici la liste complète :

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de décembre 2022

Quake : FPS culte des années 90 qui a complètement révolutionné le genre. Éradiquer un mal ancien qui menace l’humanité, poutre des chevaliers corrompus, des ogres et toute une armée de créatures monstrueuses au travers de quatre dimensions. Partez à la recherche des quatre runes magiques en parcourant d’anciens châteaux infestés, des cathédrales gothiques ou encore des bases militaires où grouillent toutes sortes de monstres.

: FPS culte des années 90 qui a complètement révolutionné le genre. Éradiquer un mal ancien qui menace l’humanité, poutre des chevaliers corrompus, des ogres et toute une armée de créatures monstrueuses au travers de quatre dimensions. Partez à la recherche des quatre runes magiques en parcourant d’anciens châteaux infestés, des cathédrales gothiques ou encore des bases militaires où grouillent toutes sortes de monstres. Rose Riddle 2 Werewolf Shadow : jeu indépendant où vous devez résoudre le mystère de l’Ombre du loup-garou. Dans la peau de la détective éponyme, voyagez dans un royaume somptueux pour recueillir les preuves nécessaires pour résoudre le crime et arrêter le désastre avant qu’il ne soit trop tard.

: jeu indépendant où vous devez résoudre le mystère de l’Ombre du loup-garou. Dans la peau de la détective éponyme, voyagez dans un royaume somptueux pour recueillir les preuves nécessaires pour résoudre le crime et arrêter le désastre avant qu’il ne soit trop tard. The Amazing American Circus : dans ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming, vous devez prendre en charge votre cirque mal en point en gérant votre camp, vos troupes et en partant à la découverte de l'Amérique de l'âge d'or.

: dans ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming, vous devez prendre en charge votre cirque mal en point en gérant votre camp, vos troupes et en partant à la découverte de l'Amérique de l'âge d'or. Banners of Ruin : jeu de deckbuilding en roguelike où vous devez rassembler votre équipe pour répondre à l’appel et gagner la guerre. Combattez à travers la ville et débloquez des capacités uniques pour améliorer vos personnages.

: jeu de deckbuilding en roguelike où vous devez rassembler votre équipe pour répondre à l’appel et gagner la guerre. Combattez à travers la ville et débloquez des capacités uniques pour améliorer vos personnages. Brothers A Tale of Two Sons : premier jeu de Josef Fares (It Takes Two) où vous devez guider des frères simultanément dans un voyage digne d'un conte de fées. Résolvez des énigmes, explorez divers lieux et combattez des boss pour trouver le remède qui leur permettra de soigner leur père..

: premier jeu de Josef Fares (It Takes Two) où vous devez guider des frères simultanément dans un voyage digne d'un conte de fées. Résolvez des énigmes, explorez divers lieux et combattez des boss pour trouver le remède qui leur permettra de soigner leur père.. Spinch : jeu de plateformes psychédélique à défilement latéral créé par le dessinateur canadien primé Jesse Jacobs. Incarnez un organisme hyper-agile qui veut sauver sa progéniture disparue.

: jeu de plateformes psychédélique à défilement latéral créé par le dessinateur canadien primé Jesse Jacobs. Incarnez un organisme hyper-agile qui veut sauver sa progéniture disparue. Desert Child : dans ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming vous devez fuir la Terre avant qu’elle n’explose. Dans la peau d’un jeune pilote d’hoverbike, partez à la chasse aux primes, organisez des courses et remportez le Grand Prix de Mars.

: dans ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming vous devez fuir la Terre avant qu’elle n’explose. Dans la peau d’un jeune pilote d’hoverbike, partez à la chasse aux primes, organisez des courses et remportez le Grand Prix de Mars. Doors Paradox : aventure mystérieuse dans un univers magique où il faut résoudre des énigmes dans des dioramas 3D. Un jeu qui vous tiendra en haleine pendant 5h.

Plein de contenus gratuits en décembre 2022

Ces huit jeux gratuits Amazon Prime Gaming seront disponibles dès le 1er décembre. Comme d’habitude, il sera également possible de récupérer tout un tas de contenus pour les free-to-play et les titres du moment. Cela inclut notamment des objets in-game pour Apex Legends, Madden 23, Fall Guys, Valorant ou encore GTA Online. Aussi, pour célébrer la Coupe du Monde FIFA, du contenu gratuit exclusif aux membres Prime sera disponible pour FIFA 23.

Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent obtenir 7x joueurs rares en or, 2x Player Pick avec OVR 81+, 12x consommables rares, et 1x Erling Haaland en prêt pour 15 matchs et 8x Player Pick entre deux joueurs de la World Cup. Pour le reste du mois, voici l’intégralité du line-up pour les semaines à venir. Vous pouvez récupérer ces beau cadeaux directement sur la page dédiée. Notez que d'autres contenus seront également ajoutés passés ces dates.