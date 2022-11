Les prochains jeux gratuits d’Amazon Prime Gaming ont été dévoilés à l’avance et il y a une licence culte dans le lot. Voici le programme de décembre 2022.

Le mois de décembre s’annonce particulièrement fructueux pour les joueurs PC. Alors que l’Epic Games Store se prépare à offrir 15 jeux gratuits pour les fêtes de fin d’année, Amazon Prime Gaming va également y aller de ses cadeaux mensuels. Si la liste complète n’a pas encore été dévoilée, un leak a révélé une partie des jeux qui pourront être récupérés sans frais le mois prochain.

Ces derniers mois, le service jeux vidéo du géant américain a régalé les joueurs PC avec Middle-earth: Shadow of War, Assassin's Creed Origins, ou encore Fallout New Vegas Ultimate Edition. Après tant de jolis cadeaux, il aura bien du mal à surprendre les habitués pour terminer l’année en beauté. Selon un utilisateur de Mydealz (via GGdeals), ayant déjà fait fuiter quelques titres auparavant, les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de décembre 2022 incluront :

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de décembre 2022

Quake : le FPS culte des années 90 qui a révolutionné le genre. Quake (Enhanced) est sa version remasterisée parue en 2021. L’expérience reste authentique, avec une multitude de maps et d’armes mis à jour graphiquement. 4K, en 16/9, bande originale authentique de Trent Reznor, lumières dynamiques colorées ou encore anticrénelage et une poignée d’autres améliorations sont au programme de ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming.

: le FPS culte des années 90 qui a révolutionné le genre. Quake (Enhanced) est sa version remasterisée parue en 2021. L’expérience reste authentique, avec une multitude de maps et d’armes mis à jour graphiquement. 4K, en 16/9, bande originale authentique de Trent Reznor, lumières dynamiques colorées ou encore anticrénelage et une poignée d’autres améliorations sont au programme de ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming. Brothers - A Tale of Two Sons : jeu d’aventure en coop narratif de Josef Fares, à qui l’on doit It Takes Two. Menez deux frères à travers un voyage épique où ils partent en quête de « l'Élixir de vie » afin de sauver la vie de leur père. Résolvez des énigmes, explorez plusieurs environnements et contrôlez chacun des personnages avec un stick analogique.

: jeu d’aventure en coop narratif de Josef Fares, à qui l’on doit It Takes Two. Menez deux frères à travers un voyage épique où ils partent en quête de « l'Élixir de vie » afin de sauver la vie de leur père. Résolvez des énigmes, explorez plusieurs environnements et contrôlez chacun des personnages avec un stick analogique. Spinch : ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming vous plongera dans un monde psychédélique en effervescence. Transcendez le monde matériel dans la peau de Spinch, une entité hyper-agile qui veut sauver sa progéniture disparue. Surmontez une invasion de bizarreries sans fin, utilisez vos enfants en guise de munitions pour venir à bout des boss.

: ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming vous plongera dans un monde psychédélique en effervescence. Transcendez le monde matériel dans la peau de Spinch, une entité hyper-agile qui veut sauver sa progéniture disparue. Surmontez une invasion de bizarreries sans fin, utilisez vos enfants en guise de munitions pour venir à bout des boss. Doors Paradox : jeu d’évasion où vous devez résoudre des énigmes dans des dioramas 3D. Plongez dans un univers magique et riche en mystère dans cette expérience relaxante qui vous demandera environ 5h pour en venir à bout.

: jeu d’évasion où vous devez résoudre des énigmes dans des dioramas 3D. Plongez dans un univers magique et riche en mystère dans cette expérience relaxante qui vous demandera environ 5h pour en venir à bout. Banners of Ruin : jeu de deckbuilding en rougelike où vous devez assembler votre équipe, combattre à travers la ville et débloquer des capacités uniques pour améliorer les personnages. Chacun d’entre eux peut débloquer des cartes uniques.

Cela ne semble en revanche qu'être une partie des jeux gratuits Amazon Prime Gaming de décembre 2022. Comme d'habitude, ce line-up s'accompagnera de contenus pour les différents jeux du moment. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir officiellement lesquels.