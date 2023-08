Les jeux gratuits s’enchaînent pour celles et ceux qui ont choisi le PC comme plateforme de prédilection. Chaque semaine, les joueurs peuvent mettre la main sur des productions à récupérer gratuitement et à conserver à vie grâce à l’Epic Games Store. Les éditeurs y vont également parfois de leur cadeau sur Steam, mais la boutique propose presque systématiquement des weekends de jeux gratuits. Le concept est simple : toute personne inscrite sur la plateforme peut tester des titres donnés le temps de quelques jours. Et puis il y a les services d’abonnements qui permettent d’élargir ses horizons comme le Game Pass. Amazon Prime Gaming fait davantage office d’entre-deux. Il propose à quiconque ayant un abonnement de récupérer une dizaine de jeux gratuits chaque mois, tous arrivant au compte-gouttes chaque semaine. Le mois d’août commence sur une très bonne note pour les abonnés.

Le premier jeu gratuit Amazon Prime d'août disponible

Le mois d’août commence sur une très bonne note pour les abonnés. Depuis quelques mois maintenant, l’offre axée jeu vidéo du géant américain opte pour une approche similaire au Xbox Game Pass. Là où tous les titres offerts étaient déployés en même temps chaque début de mois, le mastodonte du e-commerce les étale désormais sur plusieurs semaines. Le tout premier jeu gratuit Amazon Prime Gaming d’août est donc désormais disponible, et c’est l’une des têtes d’affiche du mois. Alors que le troisième épisode sera disponible le 21 septembre 2023 prochain, Payday 2 est maintenant disponible pour les abonnés. Petit bonus, il comprend également le pack Gage Mod Courrier. Il permet en outre d’accéder à plusieurs modifications d'armes laissées sur le site des braquages. Les criminels pourront également profiter d’un approvisionnement constant en viseurs, lasers et plus encore.

Piqûre de rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas la franchise. Payday 2 est un FPS coopératif réunissant jusqu’à quatre joueurs qui incarnent des hors la loi. Le but du jeu est simple : il faudra réaliser tout un tas de crimes pour se faire un nom dans le milieu de la pègre. Cela peut aller de petits vols de bijouteries, à des enlèvements, puis des braquages plus complexes pour les plus téméraires. Préparation, coordination et coopération seront de mise pour pour repartir avec le pactole sans se faire arrêter. Même s’il a dix ans désormais, on ne peut que vous recommander de mettre la main sur ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming. Il accuse de plus en plus le poids des années, mais en jouant avec des amis il fait encore son petit effet.

Notez que la version offerte par l’abonnement vient de l’Epic Games Store. Il faudra donc impérativement lier vos deux comptes pour l’obtenir. Ceux qui récupèrent assidûment tous les cadeaux de la boutique des créateurs de Fortnite pourront alors juste profiter du pack. Payday 2 a en effet été offert sur l’EGS il y a quelques temps. Quoiqu'il en soit, celles et ceux qui sont passés à côté et qui ont un abonnement Amazon Prime peuvent récupérer le jeu de braquage en multijoueur jusqu’au 6 septembre 2023. Pour ce faire, il suffit simplement de se rendre sur la page dédiée à l'offre et de remplir les instructions. Quelques chanceux profitent quant à eux de sa suite, Payday 3 actuellement jouable jusqu'au 7 août dans le cadre d'une bêta fermée. Quant aux abonnés Amazon Prime Gaming, on rappelle que les titres suivants peuvent toujours être récupérés si ce n'est pas déjà fait :