Ca y est, le moment que tout le monde attendait est arrivé. Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de novembre 2023 ont été dévoilés. Une sélection avec plusieurs titres très bien accueillis par les joueurs, et des titres ultra cultes.

Comme chaque mois maintenant, on peut découvrir les nouveaux jeux gratuits Amazon Prime Gaming. Cette fois cela concerne le mois de novembre 2023. Avec tout ceux qui sont offerts aux abonnés. Cette fois l'entreprise américaine frappe très fort avec du très lourd. . Voici tous les nouveaux jeux disponibles dans quelques jours gratuitement, avec les contenus bonus en prime.

2 Novembre : RAGE 2: Deluxe Edition (Epic Games Store)

Un jeu culte débarque sur Amazon Prime Gaming. Ici, les joueurs endossent le rôle de Walker, dernier ranger d’un monde dystopique, pour combattre pour la justice dans un environnement dénué de tout ordre social. Ils devront affronter des gangs féroces, traverser des déserts inhospitaliers et participer à des batailles motorisées, le tout pour récupérer les technologies nécessaires à démanteler l’Autorité.

9 Novembre : Centipede : Recharged (Epic Games Store)

Un classique du jeu vidéo remis au goût du jour. Le but ? Exterminer des insectes pour marquer des points, le tout en profitant des compositions originales de Megan McDuffee. Au programme : 30 défis inédits et un mode arcade pour des heures de jeu.

10 Novembre : Evan's Remains (Amazon Games App)

Les joueurs se mettent dans la peau de Dysis, une jeune femme en quête du prodige disparu, Evan. Pour le retrouver, ils devront résoudre une série d’énigmes complexes.

16 Novembre : Behind the Frame: The Finest Scenery (Amazon Games App)

Inspiré par l’univers visuel de Miyazaki et du Studio Ghibli, ce jeu narratif propose aux joueurs d’aider une artiste en devenir à achever son œuvre maîtresse, en résolvant divers puzzles. Une version VR du jeu est également disponible pour les membres Prime Gaming.

16 Novembre : STAR WARS Knights of the Old Republic (Amazon Games App)

Les joueurs endossent le rôle du dernier espoir de l’Ordre Jedi, avec la lourde tâche de maîtriser la Force pour sauver la République. Vont-ils céder au côté obscur ou réussir à préserver la lumière ? Le destin de la galaxie est entre leurs mains. Bref, du grand Star Wars sur Amazon Prime Gaming.

22 Novembre : The Dungeon of Naheulbeuk : The Amulet of Chaos (Amazon Games App)

Ce jeu de rôle tactique plonge les joueurs dans un univers fantastique, où ils dirigent une équipe de héros aussi improbables que maladroits.

23 Novembre : Black Widow: Recharged (Epic Games Store)

Un revival dynamique du célèbre jeu de tir Twin Stick. Les joueurs peuvent choisir de jouer en solo ou de faire équipe en coopération locale pour relever 30 défis palpitants et découvrir un mode arcade sans fin.

30 Novembre : Orten Was the Case (Amazon Games App)

Les joueurs incarnent Ziggy, un héros improbable coincé dans une boucle temporelle, et doivent déjouer un plan diabolique menaçant de détruire le monde.

30 Novembre : Caverns of Mars : Recharged (Epic Games Store)

Une aventure souterraine attend les joueurs, qui doivent explorer les tunnels martiens pour détruire la base ennemie, en esquivant les obstacles et en éliminant les adversaires tout en conservant leurs munitions. Que du bon visiblement sur Amazon Prime Gaming ce mois-ci.

Du contenu bonus Cyberpunk 2077 pour Amazon Prime Gaming

En complétement des jeux gratuits Amazon Prime Gaming, et pour fêter la sortie de l'extension Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, le 29 novembre, les détenteurs d'un abonnement Prime pourront s'emparer du fusil à pompe Amstaff Power. Cette arme dispose d'un modificateur qui booste la rapidité du joueur lorsqu'il effectue des tueries ou des mutilations et renforce la capacité de pénétration de l'armure. L'agilité croissante du joueur amplifie les dommages infligés, et ces avantages demeurent actifs tant que le joueur utilise une arme du type Barghest. D'autres surprises liées à Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty seront dévoilées pour les abonnés dans les mois à venir. Comme toujours, les surprises ne s'arrêtent pas.