C'est (bientôt) le week-end, on veut des happy-end et des jeux gratuits pour s'occuper. Et chaque mois, voire chaque semaine, les joueurs sont servis grâce à différentes plateformes. Depuis ce jeudi 19 octobre, l'Epic Games Store a ajouté deux très bons titres à sa boutique qui disparaîtront le jeudi 26 octobre à 16h59 pour laisser place aux nouveaux. Les nouveautés Amazon Prime Gaming d'octobre 2023 sont elles toujours accessibles, et il y a même un cadeau supplémentaire pour les abonnés.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de la semaine

Les nouveaux jeux gratuits Amazing Prime Gaming de la semaine sont arrivés. Dans le coin gauche, on a The Textorcist. Un titre indé très original qui associe deux genres qui n'ont pourtant rien à voir : le typing game et le bullet hell. D'un côté, vous devez taper des choses au clavier, ici des formules pour réaliser des exorcismes, et de l'autre, éviter une pluie de balles. Les retours Steam sont très positifs avec 83% des avis qui sont favorables. Et au cas où vous cherchez un autre manic shooter, n'hésitez surtout pas à découvrir Returnal...

Dans le coin droite d'Amazon Prime Gaming d'octobre 2023, on retrouve Golden Light. Un jeu d'horreur plutôt unique. « Bienvenue dans la Boucherie. Un jeu Prop Hunt où ce sont les objets qui vous chassent. C'est aussi un roguelike horreur ! Golden Light est un jeu d'horreur procédural de type comédie noire avec des éléments de roguelike et une atmosphère sinistre. Descendez dans les profondeurs de l'Intestin pour sauver l'être aimé » (via Steam).

Doom 3 et son extension Resurrection of Evil

Voilà la grosse surprise Amazon Prime Gaming de la semaine. DOOM 3 ainsi que son extension Resurrection of Evil sont téléchargeables gratuitement sur PC via GOG. Un FPS qu'on ne présente plus et qui, même s'il n'est pas culte, a su marquer son temps. Quant à la franchise elle-même, elle est évidemment absolument iconique. Cet épisode, remasterisé en 2012, possède une ambiance horrifique qui a donné des petites sueurs froides à certains.

« Le centre de recherche de l'Union Aerospace Corporation sur Mars est la cible d'une invasion démoniaque. Seuls le chaos et l'horreur règnent à présent dans ces lieux. En tant qu'un des derniers survivants du complexe, vous allez devoir affronter une horde de démons venue tout droit des enfers ».

Si vous n'avez pas abandonné en cours de route, Amazon Prime Gaming offre donc également l'extension Doom 3 Resurrection of Evil. « 2 ans après le désastre sur Mars, l'UAC vous renvoie pour enquêter sur un signal qui provient de mystérieuses ruines ».

Tous les jeux Amazon Prime Gaming d'octobre 2023

En plus de ces deux surprises, on rappelle que les autres jeux Amazon Prime Gaming d'octobre 2023 peuvent toujours être réclamés via le site dédié.