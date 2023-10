C'est parti pour les nouveautés Amazon Prime Gaming d'octobre 2023 et ça commence bien ! Un joli succès d'estime, autrefois promu comme une exclusivité PlayStation 5 et PC avant de sortir sur Xbox Series X|S, est enfin téléchargeable. Il est accompagné d'un second jeu gratuit qui semble avoir tapé dans l'œil des quelques personnes qui ont laissé une évaluation sur Steam. Focus sur ces deux softs.

Deux jeux appréciés offerts aux abonnés Amazon Prime Gaming

Après les nouvelles sorties Prime Video d'octobre 2023, place donc aux ajouts Amazon Prime Gaming du mois. Et si vous aimez la scène indépendante, il y a de quoi faire. Pour ouvrir le bal de ces nouveautés, le géant s'est tourné vers GhostWire Tokyo. Un jeu d'action-aventure horrifique développé par l'ancien studio de Shinji Mikami - le papa de Resident Evil -, Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush). Un titre qui plonge le joueur dans la ville de Tokyo complètement méconnaissable après la disparition de sa population, et qui est envahie par de « redoutables forces surnaturelles ». Dans le même temps, Akito, le héros du jeu, est à la recherche de sa sœur.

La vue subjective et l'utilisation de pouvoirs, via les mains du personnage principal, peut lui conférer des vibes Dishonored. Et c'est peut-être ce qui a plu en partie aux joueurs. Ces derniers lui ont attribué la moyenne de 8,5/10 sur Metacritic, contre 75/100 pour la note de la presse spécialisée. Le succès d'estime est aussi présent sur Steam avec 82% d'évaluations positives. En clair, ça vaut vraiment la peine de l'essayer ne serait-ce que pour son ambiance. C'est disponible dès maintenant sur Amazon Prime Gaming (via Epic Games Store).

Le second jeu Amazon Prime Gaming à rejoindre le line-up d'octobre 2023, c'est Grunnd. Une production indépendante déjà beaucoup plus confidentielle, mais qui gagne à être connue si l'on en croit les quelques avis Steam. Il s'agit d'une aventure point'n'click qui vous fait traverser une ville ordinaire, mais qui cache une « nature surréaliste et tordue ». Chaque choix semble compté et le studio promet d'ailleurs différentes fins.

« Dans cette histoire mystérieuse magnifiquement ciselé, et entièrement doublée, vous vous retrouvez à lutter pour rester éveillé dans le train qui vous ramène chez vous après le travail. Le sommeil vous prend enfin... mais vous avez raté votre arrêt. Les gens que vous rencontrez dans la ville voisine sont étranges, et bien qu'ils s'estiment utiles à leur manière, ils ne le sont pas toujours d'une façon qui vous permettrait de rentrer chez vous rapidement » (via Steam). Un jeu à la croisée de Franz Kafka et de David Lynch (Twin Peaks) selon ses créateurs. Grunnd est déjà sur Amazon Prime Gaming (via Amazon Games).