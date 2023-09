Si vous restez à l'affût, vous pouvez souvent récupérer des jeux intéressants pour pas cher grâce aux promotions disponibles çà et là sur les différentes boutiques en ligne. Faire des économies, c'est bien, mais jouer gratuitement, c'est encore mieux. Et ce n'est pas un fantasme : c'est bien possible grâce aux plateformes comme GOG ou l'Epic Games Store qui proposent régulièrement des jeux gratuits sur PC. Amazon aussi se plie en quatre pour régaler les joueurs. La preuve avec ces trois titres que vous pouvez obtenir sans frais dès maintenant avec Amazon Prime Gaming.

Amazon Prime Gaming offre trois jeux gratuits

Il y a embouteillage en ce mois de septembre. Avec les grosses sorties qui s'enchaînent, les joueurs ne savent sûrement plus où donner de la tête. Pour ne rien arranger, Amazon Prime Gaming fait cadeau de trois jeux gratuits disponibles dès maintenant qui vont remplir encore un peu plus votre backlog. Le premier devrait faire craquer les fans de foot, puisqu'il s'agit de Football Manager 2023, le jeu de gestion capable d'aspirer un puriste pendant des heures. Vous pouvez récupérer gratuitement le jeu de gestion dès aujourd'hui et jusqu'au 11 octobre grâce à Amazon Prime Gaming. Un bon échauffement avant la sortie d'EA Sports FC 24 le 29 septembre prochain et Football Manager 2024 début novembre.

Un titre d'un tout autre genre est aussi disponible gratuitement dès maintenant sur l'Amazon Games App. Il s'agit d'Absolute Tactics : Daughters of Mercy, un tactical RPG au tour par tour à l'esthétique plutôt attrayante. Entre les 21 classes, les nombreuses quêtes et les multiples personnages à découvrir, les amateurs du genre seront en terrain connu. Bon, les évaluations Steam ne le placent pas dans le haut du panier, mais ça serait dommage de ne pas l'essayer vu qu'il est gratuit.

Enfin, Ozymandias : Bronze Age Empire Sim via GOG ravira les amateurs de 4X et d'Histoire, puisque que le titre vous ramènera à l'Âge du bronze. D'ici la fin du mois de septembre, vous pourrez mettre la main sur d'autres jeux gratuits grâce à Amazon Prime Gaming. En plus de cela, n'oubliez pas que la plateforme propose aussi du contenu à récupérer sans frais pour des titres phares du moment comme Diablo 4, Modern Warfare 2 ou le toujours très populaire Roblox, qui arrive bientôt sur PlayStation.