Bien qu'Amazon soit leader de plusieurs marchés (cloud, commerce en ligne), celui du jeu vidéo n'en fait pas partie. Même si des titres comme Lost Ark et New World pourraient changer la donne, le chemin est encore long. Une route qui sera peut-être facilitée par le départ du patron d'Amazon Game Studios, Mike Frazzini.

Une démission pour raisons personnelles

Comme très souvent, l'information provient de Bloomberg par la voix de Jason Schreier : Mike Frazzini, responsable d'Amazon Game Studios, a quitté la société pour se recentrer sur sa famille.

Il ne s'est apparemment pas épanché, mais Amazon a tout de même fait parvenir ce court communiqué :

Mike était là au tout début d'Amazon Game, et son leadership ainsi que sa persévérance ont permis de créer la branche jeux vidéo à partir de rien. Nos récents succès avec Lost Ark et New World sont la vision à long terme axée sur le client qu'il a contribué à instaurer. Nous sommes très reconnaissants pour toutes ses contributions et souhaitons à Mike le meilleur.

Amazon Game Studios sauvé par Lost Ark et New World ?

En coulisses, les choses sont à priori différentes car d'après Bloomberg, Frazzini aurait été critiqué par plusieurs personnes pour son manque d'expérience au niveau des jeux vidéo. En effet, à l'origine, il dirigeait la branche livres du géant et a été transféré parce qu'Amazon semble partir du principe que si vous pouvez réussir dans une division, vous pouvez reproduire cela dans une autre. Un concept assez étrange...

Mike Frazzini aurait été alors la principale cause de l'échec d'Amazon Game Studios depuis tout ce temps, et malgré tout l'argent dépensé. 500 millions de dollars par an, quand même. En dépit de cette inexpérience, l'homme ignorait vraisemblablement tous les conseils et n'avait qu'un objectif : faire des jeux qui rapportent gros, très gros, sans prendre en compte le tableau complet. Il n'est donc pas étonnant d'avoir assisté au flop de Crucible ou à l'annulation du MMO Le Seigneur des Anneaux. Mais l'avenir semble plus radieux.

Pour l'heure, New World est un énorme carton tout comme l'accès anticipé de Lost Ark. Le début de la gloire ? Possible si Amazon Game Studios arrive à mettre la main sur un leader qui connaît le métier et sait où aller.