Alone in The Dark donne enfin quelques nouvelles avec une toute nouvelle vidéo et les configurations PC qu'il faudra pour en profiter. Alors, un monstre nécessaire pour le faire tourner ?

THQ Nordic a récemment dévoilé une nouvelle bande-annonce réalisée avec le moteur du jeu pour son prochain titre, Alone in the Dark. Cette bande-annonce donne un aperçu plus approfondi de l'intrigue et des personnages, tout en présentant les configurations système nécessaires pour la version PC. Prévu pour le 20 mars, le jeu promet des interactions et des conclusions narratives variées selon le personnage choisi par le joueur, Edward Carnby ou Emily Hartwood. Un beau programme pour les amateurs d'horreur des années 90.

Alone in the Dark dévoile les configurations PC

Le Directeur Créatif Mikael Hedberg a souligné l'importance de l'ambiance dans Alone in the Dark, décrivant le jeu comme une histoire de maison hantée qui exige une reconstitution fidèle de la demeure Derceto. Car oui, le titre est un remake façon Resident Evil des dernières années. De quoi insuffler un peu de nostalgie et de plaisir pour tous ceux qui ont grandi avec le jeu de 1992.

En parallèle, les exigences systèmes officielles pour PC ont été révélées, présentant des spécifications accessibles :

Configurations minimales :

CPU : AMD Ryzen 3 3100 ou Intel Core i3-8300

AMD Ryzen 3 3100 ou Intel Core i3-8300 RAM : 8 Go

8 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 570 Espace de stockage : 50 Go (SSD recommandé)

Configurations recommandées :

CPU : AMD Ryzen 3700X ou Intel Core i5-12400

AMD Ryzen 3700X ou Intel Core i5-12400 RAM : 16 Go

16 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT Espace de stockage : 50 Go (SSD recommandé)

Développé par Pieces Interactive en Suède et édité par THQ Nordic, Alone in the Dark marquera son retour sur PC, Xbox Series S/X, et PS5 le 20 mars 2024. On notera que c'est tout simplement l'acteur David Harbour (Stranger Things) qui a été choisi pour incarner le très apprécié Edward Carnby. Jodie Comer (Le Dernier Duel) interprétera quant à elle Emily Hartwood.