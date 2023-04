Après une première trilogie de film à succès, la franchise Alien a connu des hauts et des bas. Prometheus et Alien : Covenant n'ont pas franchement convaincu le public, et les jeux vidéo ont soufflé le chaud et le froid. Les adeptes de sueurs froides se rappelleront surtout d'Alien : Isolation, très bien reçu par les joueurs. Mais un autre projet particulièrement séduisant n'a jamais vu le jour : Alien Crucible.

Un RPG tué dans l'œuf

Parmi les studios passés maîtres dans le genre du RPG, on peut citer CD Projekt (The Witcher, Cyberpunk 2077), ou encore Bioware (Mass Effect, Dragon Age). Mais impossible de ne pas penser aussi à Obsidian Entertainment. C'est à celui-ci que l'on doit le second Star Wars : Knights of the Old Republic, les Pillars of Eternity, ou encore The Outer Worlds. Mais à la fin des années 2000 le studio a également travaillé sur un jeu de rôle Alien, édité par Sega. Initialement prévu pour PC, PS3 et Xbox 360, le titre est finalement suspendu en février 2009. Intitulé Alien : Crucible, le titre est par la sujet définitivement abandonné.

Dans les mois et années qui ont suivi, quelques détails ont été lâchés à l'occasion. On sait par exemple qu'il aurait dû s'agir d'un RPG pur jus, avec ce que cela implique de loot, de personnalisation de personnage et de PNJ avec qui interagir. En 2019, l'ancien développeur d'Obsidian Chris Avellone avait également donné des informations croustillantes. Il avait en effet teasé un TPS inspiré "de Mass Effect, mais en plus terrifiant". Le monde sur lequel notre personnage ainsi que des Marines et scientifiques auraient atterris se serait montré particulièrement hostile : "c'était plus une question de survie". Le but était de savoir "comment récupérer toutes les ressources pour construire [sa] base".

Concept art de Alien : Crucible

Un jeu Alien victime des soucis problèmes en interne chez Obsidian

En plus de ces informations, on sait aujourd'hui pourquoi le projet a été abandonné. C'est le design director d'Obsidian et réalisateur de Pentiment qui en dit plus sur Twitter. Il révèle dans son thread que ce sont essentiellement des problèmes internes qui ont provoqué l'annulation d'Alien : Crucible.

J'ai travaillé sur un RPG Aliens pour SEGA de 2006 à 2009. Obsidian n'avait pas d'administrateurs à l'époque, juste des meneurs qui étaient tous considérés comme des pairs. Cela a entraîné beaucoup de dysfonctionnements lorsque les responsables n'étaient pas d'accord sur la façon de faire quelque chose. Les progrès sur le jeu étaient très lents, surtout lorsqu'il s'agissait de créer des niveaux de jeu fonctionnels. Nous avions un autre jeu en développement avec SEGA à l'époque, Alpha Protocol. SEGA a mis Aliens de côté en faveur d'AP. Il y avait beaucoup d'idées sympas en chantier. La plus grande leçon que j'ai apprise de cette expérience est que si vous n'avez pas de niveaux jouables, vous n'avez pas vraiment de jeu.

Sawyer conclu ensuite en indiquant que le concept était assez proche du TPS coopératif Aliens Fireteam Elite. Il évoque la présence d'une petite équipe, avec un accent mis sur la collaboration et l'utilisation d'équipements sur le terrain. Au passage, il partage deux visuels, dont un premier aperçu de ce qu'aurait pu être le menu du jeu. Malheureusement, c'est probablement tout ce qu'on saura de cet RPG qui n'a jamais vu le jour.