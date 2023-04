Au cas où cela vous aurez échappé, au mois de juin 2023 vous pourrez découvrir un certain Aliens Dark Descent et c'est peut être enfin l'occasion de se mettre sous la dent un jeu vidéo Alien digne de ce nom. Celui-ci a en tout cas l'air très prometteur. Dans ce titre vous prenez le commandement d’une escouade de marines Coloniaux (toujours eux) et vous devez mettre fin à une infestation Xénomorphe d’un nouveau genre. Le tout prend la forme de combats tactiques en temps-réel contre des Xénomorphes, mais pas que...

Aliens Dark Descent, enfin un bon jeu Alien ?

Le tout nouveau trailer tout beau tout chaud. Ca semble plutôt respectueux de l'univers Alien artistiquement parlant.

En effet au delà des xénomorphes qui sont évidemment une figure emblématiques de la saga, les développeurs de chez Tindalos Interactive ont voulu aussi ajouter comme adversaire les déserteurs de la Weyland-Yutani et d'autres créatures de l'univers. Vous aurez donc aussi à affronter des humains pour varier les plaisirs (et pour ajouter des fusillades, c'est plutôt pas mal). Vous pouvez découvrir une partie de tout cela dans la bande annonce ci-dessus. Difficile à dire à quelle période de la chronologie des films se déroule le jeu mais surement autour des faits de Alien 2.

Techniquement c'est très propre et cela semble même très joli, notamment avec une gestion efficace de la lumière et de la luminosité, élément primordial pour une immersion réussie dans l'univers Alien. À ce niveau d'ailleurs, nous n'avons pour l'instant aucune informations sur les configurations nécessaires pour faire tourner la version PC. On croise les doigts pour que ça soit abordable et accessible au plus grand nombre.

Une plongée dans l'univers

Pour que le plaisir soit complet vous pouvez personnaliser votre escouade à l’aide d’une sélection de nombreuses classes avec évidemment aussi tout un arsenal visible au travers les différents films dont le fameux fusil Armat M41A et son bruit caractéristique. Vous avez aussi à votre disposition un arbre technologique qui permet d'améliorer votre équipe de soldats d'élite et l'interaction entre les différents membres. Au total vous pouvez retrouver 5 classes de marines distinctes et des dizaines de combinaisons de spécialités, de compétences et d’armes à expérimenter.

Le titre Aliens Dark Descent est en plus prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Il y en a pour tous les gouts. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 20 juin 2023.