Outre Alien: Romulus qui doit arriver le 14 août prochain, la licence Alien réserve encore beaucoup de surprises. Notamment une série qui nous permettra d'en apprendre davantage sur l'univers, avec une intrigue se déroulant légèrement avant les événements de Romulus. En résumé, de bonnes perspectives en vue, d'autant plus qu'une bonne nouvelle est à signaler.

La série Alien en bon chemin

Après de nombreux retards dus à des grèves et d'autres défis logistiques, la très attendue série Alien réalisée par Noah Hawley pour FX a enfin terminé son tournage en Thaïlande. Cette conclusion marque la fin d'un processus de production mouvementé. Qui a duré 15 mois en discontinu, bien que l'actrice principale, Sydney Chandler, ait mentionné avoir tourné pendant six mois.

Des membres de l'équipe ont partagé des photos de la fête de fin de tournage sur les réseaux sociaux. Incluant des posts de Chandler et du directeur de la photographie, Dana Gonzales, confirmant la fin des prises de vue. Les festivités ont révélé des détails intéressants sur la série. Notamment des T-shirts arborant le logo de The Prodigy Corporation, une entité importante dans l'intrigue à venir. Une bannière montrant un Xénomorphe se déplaçant dans un couloir de vaisseau spatial, potentiellement un concept art, a également été aperçue.

L'intrigue de la série se situera en 2092, soit environ un an avant les événements de Prometheus. Elle adoptera une esthétique rétro-futuriste, rappelant le style du film original Alien, plutôt que le look moderne et épuré de Prometheus. Ce choix stylistique pourrait ravir les fans de la première heure en leur offrant une ambiance plus familière.

Le casting de la série est composé d'Alex Lawther (The End of the F***ing World), Samuel Blenkin (The Witcher), Essie Davis (The Babadook), Adarsh Gourav (The White Tiger), Kit Young (Shadow and Bone), Timothy Olyphant (Justified) et David Rysdahl (No Exit). Leur participation promet de donner vie à une histoire riche et captivante. Pleine de suspense et de frissons.

Cette nouvelle arrive à point nommé alors que le film Alien: Romulus s'apprête à sortir en salles le mois prochain. L'attente est donc doublement chargée pour les amateurs de l'univers Alien. Entre l'excitation de découvrir la nouvelle série sur FX l'année prochaine et celle d'apprécier le prochain film.

Source : DiscussingFilm