Alien Romulus est un carton et la franchise n'a pas dis son dernier mot, loin de là. Une nouvelle série arrive prochainement sur Disney+ et elle est ultra prometteuse.

La franchise Alien n’est pas morte, bien loin de là. Si le premier film semble déjà terriblement lointain, la saga, elle, n’a pas pris une ride. Après Prometheus et Covenant, c’est le très récent Alien Romulus qui est venu apporter sa pierre à l’édifice. Réalisé par Fede Alvarez (Evil Dead - 2013), le film a largement convaincu les spectateurs et globalement la presse aussi. Il faut dire qu’en plus de proposer des idées intéressantes, le film revient aux sources de la franchise en y allant aussi de sa dose de clins d’œil. Son héroïne, campée par la géniale Cailee Spaeny (Civil War), crève l’écran, une révélation, et le reste du casting fait très bien le job.

Après le succès de Romulus, une autre série est à surveiller

Romulus est très bon, c'est un vrai carton, et passer derrière va être difficile. On ne sait pas s’il y aura une suite, mais la saga, elle, accueillera prochainement une série totalement inédite qui se passera sur Terre. Là, on est loin de ce que la franchise nous a présenté jusqu’ici puisque ça se passera chez nous, ni plus ni moins. La seule fois où la bestiole est venue sur Terre, c’était pour se crêper le chignon contre des Prédators dans le très moyen et beaucoup trop sombre Aliens vs Predator Requiem.

Dans Earth, la série s’ouvrira sur le crash d’un vaisseau spatial. Une scientifique accompagnée de son escorte ira sur les lieux, et on connaît déjà la suite, au moins un xénomorphe les attendra bien sagement.

Le showrunner principal, Noah Hawley (Fargo), affirme que dans Alien Earth, on retrouvera tous les ingrédients d’un excellent film Alien. On s’attend donc à de la tension, de la survie et du gore bien évidemment. « Il y a quelque chose de spécial à voir un xénomorphe dans les régions sauvages de la Terre de ses propres yeux. C'est vraiment effrayant de se dire que ça se passe ici, parmi nous », précise le showrunner.

Il affirme également avoir finement travaillé sur la créature pour la rendre effrayante. « Ce qui était vraiment amusant pour moi, c'était de vraiment m’occuper de la créature, d'apporter certaines de mes propres idées à la conception, sans jamais toucher à sa silhouette, car c'est sacrosaint. Mais on le sait, certains des éléments [du xénomorphe], quel que soit l’hôte, déterminent à quoi elle ressemblera à l’arrivée. Donc je voulais juste jouer un peu avec ça pour la rendre aussi effrayante qu’elle puisse être. »

De belles promesses sur le papier, que l’on a un peu de mal à visualiser pour le moment, puisque le seul teasing que l’on a eu pour l’instant est trop discret pour en tirer quoi que ce soit et le xénomorphe présenté n’a rien de particulier.

Alien Earth ira encore plus loin que les films

Noah Hawley ajoute par ailleurs que sa série ira même encore plus loin que les films en proposant quelque chose de plus grand qu’une simple série de survie. « Les films sont des histoires de survie, c'est bien pour 2 heures, mais si vous voulez en faire plus de 30 heures, il faut une histoire dramatique plus importante. »

On se souvient d’ailleurs que précédemment, le showrunner avait indiqué que la série tournerait aussi beaucoup autour des humains et de leurs relations. Nous verrons, tant que ça ne verse pas dans le mélodramatique non plus, nous ne sommes pas vraiment là pour ça et l’univers d’Alien ne serait clairement pas approprié.

Rendez-vous en 2025 pour en avoir le cœur net. Alien Earth sera disponible sur FX, Hulu et Disney+ chez nous.

Source : Deadline