Maintenant que la franchise Alien s'est relancée avec le dernier film Romulus, c'est le moment idéal pour sortir des nouveaux projets divers et variés. Après un prélude en comics pour le long-métrage, et l'arrivée prochaine de ce dernier dans les salons, les fans vont pouvoir frissonner à nouveau devant leur écran avec un jeu complètement inédit. Un titre unique qui vise à être le plus immersif possible, quitte à ne pas être disponible sur toutes les plateformes, qui se montre encore et qui promet d'être flippant.

Du gameplay et des infos pour Alien Rogue Incursion

Les collectionneurs peuvent précommander le vinyle de la BO d'Alien Romulus, qui sortira le 13 décembre 2024, mais aussi le blu-ray et le DVD du film qui seront disponibles le 18 décembre prochain. Le lendemain, soit le 19 décembre, on assistera au lancement du nouveau jeu Rogue Incursion. Un titre qui va changer complètement des précédents puisqu'il s'agit d'un soft en réalité virtuelle à destination du PSVR 2, de SteamVR et du Meta Quest 3.

Alien Rogue Incursion raconte une histoire originale au cours de laquelle Zula Hendricks, une ancienne marine, se rend sur la planète LV-354 avec son allié synthétique, Dave 01, afin de venir au secours de son ancien équipier Benjamin Carver. Et évidemment, le xénomorphe, qui n'a pas l'air d'être tout seul, est le responsable de cette disparition. « Zula débarque donc après un événement qui a provoqué l’infestation de Castor’s Cradle, le complexe de recherche, par d’horribles Xénomorphes. En commençant l’histoire après l’invasion du complexe, nous pouvons nous plonger directement dans le suspense et l’action » détaille TQ Jefferson, chief product officer chez Survios.

Pour survivre dans Alien Rogue Incursion, et éviter de faire une crise cardiaque en raison de l'immersion procurée par la VR, vous devrez être le moins bruyant possible. Afin de prévenir du pire, ou de pouvoir faire face si la situation dégénère, il sera possible de manipuler des équipements indissociables de la saga culte comme le capteur de mouvements ou encore le fusil à impulsions. On vous laisse vous faire une idée avec le trailer d'histoire, en sachant qu'il est impossible de juger sans avoir le casque sur la tête, et on croise les doigts pour que l'horreur prenne le pas sur le reste. Alien Rogue Incursion sort le 19 décembre 2024 sur PSVR2, SteamVR et Meta Quest 3.

