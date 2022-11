Contre tout attente, Alien Isolation 2 pourrait voir le jour et il serait bien accompagné.

Alien Isolation 2 et un autre jeu AAA en développement ?

Tom Henderson, qui s'est fait une place dans le milieu des insiders de confiance, a lâché deux petites bombes pour les fans d'Alien et de jeux d'horreur. Sur son site Insider Gaming, il affirme qu'un nouveau jeu Alien de grande envergure est en cours de développement. Plus surprenant encore, la sortie serait attendue pour fin 2023.

Il n'a pas eu vent du studio derrière ce projet non annoncé, mais le budget alloué à ce titre serait celui d'un AAA. Une production mise au point spécialement pour la nouvelle génération de consoles PS5 et Xbox Series X|S - et sans aucun doute le PC -, et qui s'inspirerait de licences tout aussi cultes à l'image de Dead Space ou Resident Evil.

L'autre information, qui a fait tomber aux moins deux plumes de cette rédaction, c'est qu'Alien Isolation 2 serait en cours de développement ou en train d'être soumis à un éditeur. Ce serait alors un véritable retournement de situation car SEGA avait refusé une suite, malgré avoir plus vendu plus de 2,1 millions d'exemplaires du premier volet. Un survival-horror incroyable qui brillait par son profond respect d'Alien de Ridley Scott.

Et Creative Assembly, les développeurs d'Alien Isolation, dans tout cela ? Ils n'ont pas souhaité faire de déclaration sur ces bruits de couloir.