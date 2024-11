Un teaser pour la nouvelle série Alien: Earth, réalisée par Noah Hawley pour FX, a récemment été diffusé lors du salon D3 Brazil, offrant aux fans un premier aperçu de cette adaptation très attendue de l’univers Alien. Évidemment, dans la foulée, le tout a leaké sur le net. Bien que la qualité soit très médiocre, cela donne tout de même un bel aperçu.

Alien Earth fait leaker son trailer

Ce court extrait, clôturé par un générique révélateur, a confirmé que la série se déroulera en 2120, marquant la première apparition d’un Xénomorphe sur Terre. Cette temporalité ret-conne ainsi les événements et la chronologie des films Alien vs. Predator, offrant une nouvelle approche de l’histoire et des origines des Xénomorphes.

Le teaser, bien que bref, suggère une ambiance sombre et oppressante, fidèle à l’esprit de la franchise Alien. La présence des Xénomorphes sur Terre est une première pour cette série, rompant avec les décors extraterrestres habituels de la saga. Ce changement de cadre promet une exploration inédite des interactions entre l’humanité et cette menace alien sur notre propre planète. Les fans de science-fiction et d’horreur peuvent s’attendre à une expérience immersive, où la terreur se rapproche plus que jamais de chez eux.

Des œuvres d’art conceptuelles pour Alien: Earth ont également été dévoilées lors de l’événement. Montrant des paysages dévastés et des environnements post-apocalyptiques, avec une attention particulière aux détails. Ces illustrations renforcent l’idée d’une Terre envahie et défigurée par la présence des Xénomorphes, rappelant l’ambiance claustrophobe des premiers films. Noah Hawley, connu pour son travail sur Fargo, et Ridley Scott, producteur exécutif de la série et créateur du premier film Alien, travaillent ensemble pour livrer une vision audacieuse et captivante de cet univers.

Source : Culture Crave