Remedy Entertainment a tenu sa promesse, Alan Wake 2 arrive en 2023. Alors évidemment, on sait qu'il faut tout de même être prudent, mais le studio semble confiant dans sa capacité à respecter la sortie fixée au 17 octobre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. À tel point que les développeurs ont lâché une petite surprise. Une suite totalement folle ?

Du gameplay d'Alan Wake 2, ça a l'air toujours aussi fou

Rêve d'un paquet de joueurs qui ont terminé le premier jeu, Alan Wake 2 est aujourd'hui une réalité et sera disponible à la rentrée sur consoles et PC. Une suite qui va mettre davantage l'accent sur l'horreur, mais avec la touche Remedy Entertainment. Pour traduire la pensée du studio, il y aura une grosse dose d'étrangeté pour faire grimper le trouillomètre des fans. « C'est la vision de Remedy du genre survival horror. Le gameplay, la narration, l'atmosphère, la musique - tout cela s'accorde et c'était important pour nous dès le départ ». Une description alléchante pour ce qui est qualifié comme étant « le plus grand projet » des équipes à ce jour.

Après le premier trailer, qui laissait déjà apparaître toute la dimension horrifique du jeu, les développeurs ont offert bien plus d'extraits de gameplay. Une vidéo qui selon Thomas Puha, directeur de la communication de Remedy, est extraite de la version actuelle d'Alan Wake 2. « Je n'ai pas vu d'autres démos de jeux depuis un bon moment, mais la nôtre est une longue mission. Une mission quasi complète et extraite de la version actuelle du titre ». Malheureusement, ce fut court, très court et donc décevant vu l'attente générée.

Lors de la présentation, les deux personnages jouables, Alan Wake l'écrivain et Saga Anderson, la nouvelle héroïne ont été reconfirmées. Saga est une profileuse du FBI qui débarque à Bright Falls pour élucider des meurtres sur fond de rituels. « L'affaire vire au cauchemar lorsqu'Anderson découvre les pages d'une histoire d'horreur. Une histoire d'horreur qui commence à devenir réalité. Alan Wake, un écrivain perdu, piégée dans une prison cauchemardesque au-delà de notre monde, écrit un sombre scénario pour façonner la réalité dans une tentative désespérée de s'échapper. Traqué par une horreur insatiable, Wake lutte pour sa santé mentale et battre le diable à son propre jeu ».

Deux jeux solo en un

Alan Wake 2 a deux campagnes solo bien distinctes. Qui plus est, ces histoires se déroulent même dans deux mondes différents. « Nous avons deux mondes très différents à explorer. Deux histoires à parallèles à suivre et deux personnages jouables ». explique Sam Lake (via le site officiel du jeu). Le directeur créatif qui sera également un personnage secondaire, faisant partie lui aussi du FBI. On peut alterner librement entre les deux, ou en choisir un et aller au bout de l'aventure sans changer jusqu'à la fin.

Alan Wake 2 est une suite directe qui s'inscrit dans le Remedy Connected Universe. Le MCU personnel du studio qui relie leurs productions. Mais faut-il avoir parcouru Alan Wake, Max Payne et Control, sous peine de ne rien comprendre ? Non, mais les habitués profiteront de références que les nouveaux-venus ne pourront pas saisir. « Lorsque nous avons commencé à établir le concept d'Alan Wake 2, nous avions à l'esprit de créer une expérience accessible à tous. Un jeu destiné aussi bien aux nouveaux joueurs qui ne connaissent peut-être pas Alan Wake ou l'univers Remedy qu'à nos fans qui, eux, ont terminé et ont apprécié nos jeux précédents jeux. Bien sûr, si vous avez joué à Alan Wake et ses DLC, à Control et l'extension AWE, alors il y aura de nombreux liens, des éléments du lore et des personnages familiers à découvrir ».

Tout cela est alléchant mais l'officialisation de la sortie d'Alan Wake II a suscité une polémique. Le jeu ne sera disponible qu'en numérique et donc réservé au PlayStation Store, Microsoft Store et Epic Games Store. « Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, un grand nombre de joueurs sont passés uniquement au dématérialisé. Il est possible d'acheter une PS5 sans lecteur de disques, et la Xbox Series S est une console purement numérique. Il n'est pas rare que les jeux d'aujourd'hui soient seulement disponibles en dématérialisé » justifie Remedy Entertainment.