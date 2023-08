La rentrée et la fin de l'année vidéoludique seront gargantuesques. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses, mais il faudra tout de même faire des choix. Le prix est un facteur mais le temps en est un autre malheureusement. Et comme les journées ne font pas 48 ou 72 heures... Alan Wake 2 fera partie des grosses sorties mais Remedy a adressé un message important sur le jeu.

Retard à l'allumage pour Alan Wake 2

Après plus de 10 ans d'attente, Alan Wake 2 débarque sur PS5, Xbox Series X|S et PC. C'était d'ailleurs l'une des grosses sorties d'octobre 2023, jusqu'à ce changement de dernière minute. Pour laisser une chance au jeu, Remedy Entertainment préfère décaler légèrement la date de sortie. À l'origine, il était attendu pour le 17 octobre 2023, mais plus maintenant.

« Une mise à jour de l'équipe d'AW2 : nous décalons le lancement d'Alan Wake 2 du 17 au 27 octobre 2023. Octobre est un mois incroyable pour les sorties de jeux, et nous espérons que ce changement dans la date permettra à tout le monde de profiter de ses jeux favoris. Nous avons hâte de vous montrer que que le romancier préféré de tous et toutes prépare dans la Dark Place, la semaine prochaine. Merci de votre patience ! ».

En faisant cela, Remedy Entertainment espère que son jeu respirera mieux au milieu de mastodontes. Car oui, en octobre, les jeux suivants sont prévus : Assassin's Creed Mirage, Forza Motorsport, Super Mario Bros. Wonder, Lords of the Fallen, Detective Pikachu Returns, Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 ou encore Marvel's Spider-Man 2. Une orgie qui va taper dans le compte en banque et dans les heures de sommeil des joueurs et joueuses. Rendez-vous donc le 27 octobre 2023 pour la sortie d'Alan Wake 2 et avant pour la prochaine bande-annonce. Le studio et Geoff Keighley ont indiqué qu'il y aurait un nouveau trailer lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2023. Une conférence en direct qui aura lieu ce mardi 22 août à 20h00.