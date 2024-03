Alan Wake 2, le dernier chef d'œuvre de Remedy, est l'un des plus beaux jeux du marché sur PC. Mieux encore, il s'agit d'un bijou d'optimisation grâce aux efforts du talentueux studio.

Alors que les configurations PC des jeux récents ont plutôt tendance à voir leurs ambitions à la hausse, voilà une initiative suffisamment rare pour être soulignée ! Remedy s'est en effet attelé à l'optimisation de l'excellent Alan Wake 2. Cela devrait permettre à des machines plus modestes d'apprécier comme il se doit cette pépite horrifique.

Remedy réhausse son capital sympathie avec la version PC d'Alan Wake 2

Sorti en octobre dernier, Alan Wake 2 a clairement fait sensation. Sam Lake et ses équipes chez Remedy y ont encore montré toute l'étendue de leurs talents. Outre une histoire horrifique torturée et palpitante à vivre, le jeu est également d'une beauté abyssale. Il s'agit même de l'un des plus beaux jeux actuellement sur le marché. Pour en profiter pleinement sur PC, il faut toutefois une configuration particulièrement musclée.

Avec la mise à jour 1.0.16.1 récemment déployée, Remedy s'est toutefois penché davantage sur l'optimisation d'Alan Wake 2. Dans l'exercice, la configuration minimale a été revue à la baisse. De mémoire de joueurs PC, il s'agit d'une initiative extrêmement rare. Ainsi, il est désormais possible de jouer à ce chef d'œuvre sur des cartes graphiques plus modestes. Avant ce patch, il fallait à minima une RTX 2060 ou une Radeon RX 6600 pour le faire tourner. Ce prérequis peut maintenant être atteint avec une GTX 1070 ou une Radeon RX 5600 XT. Même une bien âgée GTX 1060 peut afficher des résultats satisfaisants.

Alan Wake 2 optimise son récit, pour le bénéfice de tous les PCistes. © Remedy

La boucle de l'optimisation

Avec ces GPU plus modestes, vous devriez pouvoir profiter du jeu en 1080p à 30 fps, forcément en qualité graphique basse. Pour réussir ce tour de magie, Remedy a « optimisé le rendu pour les cartes graphiques ne supportant le nuanceur des meshs ». Ceci étant l'apanage de DirectX 12 Ultimate, les vieilles cartes restaient jusqu'à présent sur la touche. Dommage que peu de studios fassent de tels efforts envers les joueuses et joueurs avec des moyens limités.

Cet exercice d'optimisation ne s'arrête toutefois pas aux petites configurations. Même les PC capables de faire tourner le jeu sans transpirer en 4K avec les paramètres en Ultra devraient connaître de meilleures performances. Des jeux comme un certain Suicide Squad devraient en prendre de la graine.