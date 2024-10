Depuis des décennies maintenant, Age of Empires fait rêver les fans de jeux de stratégie. Après un excellent Age of Empires 4, les joueurs attendent avec impatience des nouvelles d'un prochain épisode, peu importe son nom. En attendant un nouveau jeu sur PC, voici de quoi patienter.

Un nouveau Age of Empires, mais pas comme vous pensez

Bonne nouvelle pour les fans de la célèbre franchise Age of Empires : un nouveau jeu vient tout juste de sortir ! Mais attention, il ne s'agit pas du tant attendu AoE 5. Ce nouvel opus s'appelle Age of Empires Mobile et, comme son nom l’indique, il est disponible sur smartphone/tablette. Vous pouvez dès maintenant le télécharger sur l'App Store et Google Play gratuitement, puisqu'il s'agit d'un free to play.

Malgré son format mobile, Age of Empires Mobile reste fidèle à l'essence de la série. Vous commencez en choisissant l'une des huit civilisations disponibles, vous récoltez des ressources, développez votre village, puis partez en guerre contre vos rivaux. Les tactiques de siège et les armes de l’époque sont au cœur du jeu. Le tout, sur un écran de smartphone.

Le jeu propose un mode solo pour ceux qui préfèrent jouer à leur rythme, mais il brille surtout avec son mode multijoueur. Contrairement aux affrontements classiques en un contre un, AoE Mobile vous permet de former des alliances avec des dizaines d'autres joueurs. Ensemble, vous affrontez une alliance adverse dans des batailles massives impliquant jusqu'à 100 joueurs et des milliers d'unités.

Stratégie et tactique toujours au rendez-vous

Comme dans les jeux Age of Empires classiques, la clé pour gagner reste la stratégie. Il ne suffit pas de foncer tête baissée. L'astuce est de bien combiner vos unités. Par exemple, envoyer uniquement des cavaliers contre les murs d'un château ne vous mènera à rien. Mais utiliser des trébuchets et des archers pour affaiblir les défenses avant de lancer vos unités de mêlée, voilà une approche plus intelligente. Le jeu est disponible sur l'Apple Store et sur Google Play.

Source : Microsoft