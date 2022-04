Age of Empires IV continue de proposer du contenu comme prévu et cette fois il s'agit de la saison 1 et son lot d'évènements.

Depuis quelques jours la Saison 1 de Age of Empire IV est disponible et avec elle un nombre de nouveautés arrive. Mais surtout aussi différents événements spéciaux pendant le printemps à partir du 13 avril et jusqu'au 30 juin 2022. De quoi fêter plus dignement le retour du soleil.

De belles nouveautés avec cette Saison 1

Au sein des grosses nouveautés d'Age of Empires IV on notera tout de même l'ajout d'un éditeur de contenu pour la création de mod. Elément essentiel pour garantir à ce type de jeu une durée de vie sur le très long terme. Certaines mécaniques de jeu sont aussi différentes avec désormais une file d'attente des constructions qui a été retravaillée. Une fois vaincu, vous avez aussi maintenant la possibilité de continuer de naviguer sur la map. Enfin, vous pouvez maintenant accéder à la carte MegaRandom dans les réglages en début de partie.

La fête du printemps pour Age of Empires IV

Une première vague de défis inédits sera accessible le 13 avril et durera jusqu'au 27 avril prochain. Durant cette courte période, cinq challenges seront accessibles et une récompense sera offerte à la première connexion du joueur. la deuxième vague (rien à voir avec le Covid) débutera le 4 mai pour se terminer le 18 mai.

Bref une belle période pour Age of Empires IV. Pour plus d'informations, vous pouvez même revoir le Live Twitch des développeurs sur le sujet.