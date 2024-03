Age of Empires 4 s'offre une belle et importante mise à jour avec une nouveauté très attendue par la communauté. Un vrai plaisir qui va changer beaucoup de choses pour le multijoueur.

Dans le monde en constante évolution des jeux vidéo, Age of Empires 4 franchit une nouvelle étape significative. Lancé initialement sur PC Windows en 2021, le jeu a étendu sa portée aux consoles Xbox Series X|S et Xbox One en 2023. La dernière mise à jour offre désormais la possibilité de cross-play. Permettant aux joueurs sur consoles Xbox et PC de s'affronter sans distinction de plateforme.

Age of Empires 4 s'offre du cross-play et un patch

Cette nouvelle fonctionnalité vient renforcer l'esprit communautaire d'Age of Empires 4. En permettant aux amis de se rejoindre dans des modes comme le Team Ranked, indépendamment de leur choix de plateforme. Pour bénéficier de cette mise à jour sur PC, les joueurs devront mettre à jour manuellement leur jeu via Steam, le Microsoft Store ou l'application Xbox. Leur version d'AoE 4 sera alors mise à niveau vers la Build 10.0.576.

En plus de l'introduction du cross-play, cette mise à jour comporte également un équilibrage pour chaque civilisation du jeu pour la saison 7. Des modifications ont été apportées pour diversifier le déroulement des parties et offrir une expérience de jeu renouvelée. Parmi les ajustements notables, on trouve des changements de coûts pour certaines unités. Mais aussi des améliorations dans les bonus de civilisation, et des corrections de bugs.

L'intégration du cross-play est une évolution majeure pour AoE 4. Reflétant la tendance croissante à l'unification des joueurs au-delà des frontières des plateformes. Cette fonctionnalité est cruciale pour maintenir une population active de joueurs et garantir une expérience fluide et continue pour la communauté. C'est donc un ajout bienvenue sur AoE 4.

En dehors des améliorations spécifiques à Age of Empires 4, il est intéressant de noter que la franchise dans son ensemble continue de prospérer. De nouveaux contenus téléchargeables pour Age of Empires 2 et Age of Mythology sont prévus pour sortir sur Xbox et PC plus tard cette année. Promettant de garder l'élan de la série.

Avec ces mises à jour et expansions, AoE 4 et l'ensemble de la série Age of Empires continuent de démontrer leur importance. Mais aussi leur pertinence dans le paysage des jeux de stratégie en temps réel. C'est d'autant plus plaisant quand on sait que certains pensaient que le genre était mort et enterré.