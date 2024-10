Toutes les bonnes choses ont une fin, et Age of Empires tourne une page de son histoire. C'est toujours un peu triste mais il fallait s'y attendre. Que se passe t-il exactement.

La fin pour cet Age of Empires

Le 10 octobre 2024 marque un moment important pour les fans de Age of Empires 3. Après presque 20 ans, la version originale d'Age of Empires 3, sortie en 2005, a été retirée des plateformes numériques. Cela signifie que le mode multijoueur en ligne, qui a réuni des milliers de joueurs, prendra fin le 30 octobre 2024. Cependant, tout n'est pas perdu. La Definitive Edition continue de porter l'héritage de ce jeu de stratégie emblématique.

Si vous avez déjà acheté la version originale, vous pourrez toujours profiter du mode solo. Les campagnes et les escarmouches restent disponibles, mais le mode multijoueur sera définitivement hors service. Cela est dû à l’arrêt du support des technologies utilisées pour maintenir les serveurs en ligne. C'est une triste nouvelle pour les amateurs de batailles en ligne, mais la Definitive Edition offre une alternative moderne.

La Definitive Edition, l'héritage modernisé

Lancée en 2020, la Definitive Edition d'Age of Empires 3 est là pour prendre la relève. Ce remaster, développé par Tantalus Media et Forgotten Empires, propose des graphismes améliorés, une nouvelle bande sonore, et des ajouts tels que des modes de jeu inédits et des nouvelles civilisations. Cette version modernisée est disponible sur Steam, le Windows Store et via le PC Game Pass. Elle conserve l'essence du jeu tout en le rendant plus attractif pour les standards d'aujourd'hui.

Depuis sa sortie en 2005, AoE 3 a marqué l’histoire des jeux de stratégie en temps réel. Bien que la version originale disparaisse des magasins numériques, la Definitive Edition permet aux nouveaux et anciens joueurs de redécouvrir cette aventure épique. Contrairement à Age of Empires 2 et AoE 4, qui ont fait leur entrée sur console, AoE 3 reste encore exclusif au PC, pour le plus grand bonheur des puristes de la stratégie.

