L'affaire se corse encore un peu plus aujourd'hui. Alors qu'Activision Blizzard est déjà sous le coup d'une procédure devant la cour supérieure de Los Angeles pour avoir favorisé une politique sexiste qui laisse perdurer harcèlement et inégalités de revenus, d'un potentiel recours pour manquement à son obligation fiduciaire, d'une autre procédure pour "incapacité à préserver l'historique des employés et démissionnaires deux ans après leur départ" (a.k.a. "destruction de documents") et enfin d'avoir dissimulé les enquêtes ayant eu cours dans l'entreprise depuis 2019, de nouveaux protagonistes entrent dans la ronde.

Aujourd'hui, le site d'actualité Axios nous apprend en effet que la pression continue de s'accentuer autour d'Activision Blizzard et son PDG Bobby Kotick toujours aussi bien accroché à son siège qu'une moule sur son rocher. Dans un élan commun, les trésoriers d'état de Californie, du Massachusetts, de l'Illinois, de l'Oregon, du Delaware et du Nevada ont appelé à des "changements radicaux" au sein de l'entreprise :

Nous craignons que le PDG et les administrateurs actuels n'aient ni les compétences, ni la conviction d'instaurer ces changements radicaux nécessaires pour transformer la culture de l'entreprise, pour restaurer la confiance avec les employés, les actionnaires et leurs partenaires. Cette affaire nécessite que le conseil d'administration intervienne et lance une enquête. Une vraie enquête, menée par un tiers. Il y a deux semaines, ce même conseil d'administration réaffirmait son soutien au PDG.