Au détour d'un tweet, Activision annonce deux titres Call of Duty inédits pour 2022. Une suite à CoD: Modern Warfare sorti en 2019 et une évolution massive du battle royale Warzone.

Si les rumeurs étaient nombreuses et insistantes du côté de l’insider Tom Henderson, Activision sort de son silence pour officialiser Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2 pour 2022. Tous deux développés par les équipes d’Infinity Ward.

Pour donner un peu plus de corps à cette annonce, l’éditeur confirme également que les deux softs s'appuient sur un nouveau moteur de jeu, sans détailler les avancées auxquelles s’attendre. De son côté, Warzone 2 nous promet une évolution massive dans sa formule, une nouvelle carte et un mode “bac à sable” tout neuf. Et… c’est tout, pour le moment.

Deux CoD pour le prix d’un

Selon nos confrères de VGC, la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2 serait particulièrement gore et traiterait de la guerre menée contre les cartels de drogue colombiens, avec le retour de l’unité spéciale Task Force 141. Le personnage principal de ce volet pourrait être directement affecté par cette violence lors des moments sous haute tension (tremblement des mains, difficulté à recharger son arme). La présence d’une boussole morale pourrait aussi influer de manière importante le cours de l’histoire. À voir, car nous parlons tout de même d’une franchise connue pour sa linéarité et ses scripts à tout va.

Aucun autre détail n’a filtré, mais l’on sait une chose : les deux jeux seront disponibles sur PS5, PS4 et peut-être Nintendo Switch. Avec un peu de chance, une présentation pourrait avoir lieu au mois de mai, si le COVID ou les tensions internes ne continuent pas de bousculer le planning des développeurs, comme ce fut le cas pendant de nombreuses années.

C’est quoi la suite ? Encore plus de Call of Duty

Suite au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, il se murmure que l’éditeur pourrait stopper les sorties annuelles, un problème régulièrement soulevé par la presse et la communauté. Néanmoins, pour l’heure, il ne serait pas question de chambouler les projets actuels puisque Tom Henderson évoque lui un jeu CoD pour fin 2023 et “autre chose”.