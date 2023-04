L'affaire du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, c'est comme Plus Belle la Vie : ça dure depuis bien trop longtemps. Excusez-nous pour cette comparaison douteuse, et revenons-en aux faits. En janvier 2022, la firme qui détient Xbox a annoncé sa volonté de racheter le studio et éditeur américain pour près de 70 milliards de dollars. La transaction n'est, aujourd'hui encore, toujours pas conclue, et elle pourrait ne jamais voir le jour.

Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft bloqué

Il y a quelques heures, Activision Blizzard a partagé des informations qui pourraient bien aller en faveur de son rachat par Microsoft. Mais avant toute chose, rappelons le dernier rebondissement en date. Ce mercredi 26 avril, la CMA a empêché l'acquisition d'être conclue. Son verdict était très attendu, et sa décision a donc fait l'effet d'un séisme. Pour la justifier, l'organisme de régulation britannique explique craindre que cette acquisition "ne modifie l'avenir du marché du cloud gaming en pleine croissance". Selon elle, cela entraînerait moins d'innovations et de choix sur le marché du jeu vidéo, ce qui irait évidemment à l'encontre de l'intérêt des joueurs.

Rappelons qu'en parallèle, Sony s'oppose également au rachat. Le géant nippon craint une concurrence déloyale, et avance pour cela des arguments parfois douteux. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la fin de toute cette affaire. Loin de là, même, au vu de la dernière annonce d'Activision Blizzard.

Le studio va faire appel et prépare le terrain

Dans le but de réagir immédiatement à la décision de la CMA, Activision Blizzard a décidé de publier ses résultats financiers du premier trimestre 2023 dès aujourd'hui. Et autant le dire tout de suite, ceux-ci sont très impressionnants. Entre janvier et mars, son chiffre d'affaires s'élèves ainsi à 2,4 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 740 millions de dollars. Les grosses licences de Blizzard (Diablo, Overwatch, Warcraft), et notamment le jeu mobile Diablo Immortal, lui ont permis d'augmenter son chiffre d'affaire de 62%. Ce chiffre se limite à 28% pour Activision, qui peut compter sur les ventes importantes de Call of Duty : Modern Warfare II.

Activision Blizzard rappelle au passage qu'il "réalise des performances exceptionnelles". Il affirme également que "chacune de [ses] propriétés intellectuelles clés continue de croître d'une année sur l'autre". Enfin, le studio tacle la CMA et annonce sa décision de soutenir Microsoft en appel.

Notre accord avec Microsoft est bénéfique pour la concurrence, les consommateurs et la création d'emplois sur les marchés du monde entier, en particulier au Royaume-Uni. Le rapport de la CMA i ne reflète pas ces réalités. Nous travaillerons énergiquement avec Microsoft pour le renverser en appel. Activision Blizzard (via GamesHub)

Dès hier, Microsoft a fait part de sa volonté de faire appel. Elle-aussi dénonce "une mauvaise compréhension du marché" de la part de la CMA. Et il va sans dire que les excellents résultats d'Activision Blizzard sont un argument de poids en faveur de son acquisition. L'affaire pourrait bien connaître un énième rebondissement S'il est prouvé que des emplois sont créés grâce à lui au Royaume-Uni, l'affaire pourrait bien avoir le droit à un énième rebondissement.