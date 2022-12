C'était une des possibilités et c'est maintenant, la FTC ne va pas valider le rachat d'Activision Blizzard. L'autorité de régulation intente un procès à Microsoft et suivant l'issue, l'acquisition pourrait être bloquée.

Il y avait Santa Barbara, Les Feux de l'Amour ou encore Les Frères Scott, voici le nouveau feuilleton très à la mode : le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Et l'épisode d'aujourd'hui est particulièrement piquant.

Le rachat d'Activision Blizzard pourrait tomber à l'eau

« Précédemment dans le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ». Alors que PlayStation et Xbox étaient en train de se disputer la garde du petit Call of Duty, la FTC (Federal Trade Commission) qui veille à empêcher toute pratique commerciale anti-concurrentielle était en train de réfléchir pour intenter une action en justice. L'autorité de régulation a pesé les pour et les contre... et ça part en octogone sans règle !

En effet, c'est officiel, la FTC traîne Microsoft devant la justice car elle a jugé que l'acquisition octroierait à Xbox un avantage sur le marché des consoles, mais également sur le secteur des abonnements (Xbox Game Pass) et du cloud gaming.

Le fabricant de la Xbox obtiendrait le contrôle sur des franchises de premier plan, ce qui lui permettrait de nuire à la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à haute performance et des services d'abonnement en refusant ou en dégradant l'accès des rivaux à ses contenus populaires.

L'autorité de régulation US craint qu'une fois le rachat d'Activision Blizzard validé, Microsoft cherche à priver ses concurrents de certains contenus comme Call of Duty, et prend pour exemple Zenimax/Bethesda.

Microsoft a décidé de faire de plusieurs titres de Bethesda, dont Starfield et Redfall, des exclusivités Xbox. Et ce malgré les assurances données aux autorités antitrust européennes en disant que la société n'avait aucun intérêt à empêcher les sorties des jeux sur des consoles concurrentes. Microsoft a déjà montré qu'il peut et veut retenir le contenu de ses rivaux. Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d'un studio indépendant de premier plan et de l'utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés.

Dernièrement, Microsoft a passé un deal important avec Nintendo pour que la franchise Call of Duty arrive sur ses consoles.

La réponse de Microsoft à la FTC

Vu la décision de la FTC, Microsoft a réagi quasi immédiatement par la voix de Brad Smith, le vice-président de l'entreprise.