Cela ne vous a pas échappé que vous suiviez ou non de très près la saga du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, mais celui-ci prend beaucoup plus de temps que prévu. Car oui, racheter une si grande boite à grand coup de milliards de dollars n'est pas si simple, surtout quand un certain Call of Duty rentre dans l'équation. Rappelez-vous : d'après le New York Post, l'étude du rachat aux États-Unis devait avancer dans le bon sens comme on pouvait le mentionner au sein de cette news. Sauf qu'entre temps, la FTC est venue torpiller le projet du géant vert (elle était facile celle-ci). Pour rajouter une couche, ce sont les joueurs qui passent maintenant à l'action.

Le nouvel épisode Activision Blizzard

Si en France la voix de quelques uns n'a pas souvent de poids en justice, ce n'est pas le cas aux USA où tout peut très vite être pris au sérieux. Ainsi donc on peut apprendre d'après le journal BloombergLaw qu'un groupe de 10 joueurs aux États-Unis s'est associé pour déposer une plainte fédérale antitrust contre Microsoft concernant son projet d'acquisition d'Activision Blizzard. Le procès en question fait valoir que l'acquisition donnera à Microsoft suffisamment d'influence sur l'industrie du jeu "pour exclure les rivaux, limiter la production, réduire le choix des consommateurs, augmenter les prix et entraver davantage la concurrence". Joseph Saveri du cabinet d'avocats du même nom déclare :

L'acquisition proposée donnerait à Microsoft une position inégalée dans l'industrie du jeu, lui laissant le plus grand nombre de jeux incontournables et de franchises emblématiques. Alors que l'industrie du jeu vidéo continue de croître et d'évoluer, il est essentiel que nous protégions le marché des fusions monopolistiques qui nuiront aux consommateurs à long terme

Notons que d'autres poursuites de ce type sont susceptibles d'émerger lors de la manœuvre de rachat par Microsoft. Même si cela a peu de chances de changer la donne, cela risque d'être un grain de sable supplémentaire qui va mettre à mal le rouage Microsoft.

Wait and see.