A Quiet Place : The Road Ahead dévoile son histoire dans une nouvelle bande annonce PS5. Et ça ressemble toujours beaucoup aux films de John Krasinski.

La saga Sans un bruit, ou A Quiet Place si vous voulez garder le titre original, a surpris Hollywood et a réalisé une performance digne des productions Blumhouse. Avec un budget très bas de 17 millions de dollars, le premier film a rapporté plus de 185 millions de dollars. C'est ce qui s'appelle un beau retour sur investissement. Il y a donc eu une suite, puis depuis quelques jours, une préquelle intitulée Sans un bruit : jour 1 avec Joseph Quinn (Eddie Munson de Stranger Things) au casting. Et « prochainement », il y aura le premier jeu vidéo officiel.

A Quiet Place The Road Ahead raconte son histoire en vidéo

A Quiet Place a un synopsis très en phase avec les jeux d'horreur, et ce n'est donc pas étonnant de voir Saber Interactive s'engouffrer dans la brèche avec The Road Ahead. Un titre PS5, Xbox Series X|S et PC prévu pour cette année sans plus de précision. « En exclusivité, vivez l’aventure d’une jeune femme devant endurer les périls de l’apocalypse ainsi que des drames familiaux et interpersonnels, ceci tout en devant affronter ses démons intérieurs ». Une expérience de survie où il faudra faire le moins de bruit possible, afin d'éviter de succomber aux assauts de créatures qui ont l'ouïe ultra développée. Ca pose déjà des problèmes aux personnages des films A Quiet Place, et d'après la dernière bande annonce, ce sera pareil pour les joueuses et joueurs.

Le Story Trailer d'A Quiet Place: The Road Ahead suggère qu'il n'y aura peut-être aucune zone de sécurité, et qu'il faudra être constamment en état d'alerte. « Ne criez pas, même dans la pièce sécurisée » peut-on lire sur un élément du décor. Le récit se se passera avant et après l'apocalypse qui a lieu, et on devra faire en sorte de tout faire pour maintenir en vie la jeune Alex. Mais son parcours pourrait compliquer cette tâche... À quand la version VR ?