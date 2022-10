Attention, de très gros spoilers d’A Plague Tale Requiem circulent sur la Toile et ils peuvent complètement ruiner l'histoire et l'expérience pour les joueurs.

Après Gotham Knights au tour d’A Plague Tale Requiem. La suite tant attendue du jeu narratif français est victime de plusieurs leaks sur la Toile depuis cette nuit. En cause, des joueurs qui ont sans doute eu leur copie avant l’heure et qui s’en donnent à cœur joie.

Attention aux spoilers d'A Plague Tale Requiem

Attention si vous naviguez sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs heures maintenant de très gros spoilers d’A Plague Tale Requiem sont diffusés en masse. On ne parle pas ici de quelques images d’environnements, ou d’un screenshot sans contexte mais bien de leaks capables de ruiner l’expérience des joueurs et de dégoûter bien comme il faut. Asobo et Focus Entertainment ont pourtant appelé celles et ceux qui auraient eu leur copie à l’avance à ne pas gâcher le jeu pour les autres, mais l’appel de la gloire éphémère sur Twitter aura visiblement été plus fort.

On vous recommande donc d’éviter Reddit et de masquer au possible les mots A Plague Tale sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, rendez-vous sur Twitter puis dans vos paramètres. Allez dans « Confidentialité et sécurité » puis « Masquer et Bloquer ». Ajoutez ensuite autant de termes que possible dans l’onglet « Mots masqués ». Mettez-y toutes les variations possibles : A Plague Tale, A Plague Tale Requiem, Requiem, Plague Tale, Amicia, Hugo et consorts. Protégez-vous autant que possible avant sa sortie ce 18 octobre.