Après A Plague Tale Innocence qui a créé la surprise en 2019, les bordelais d'Asobo Studio ont confirmé l'essai avec A Plague Tale Requiem. Une suite qui n'a pas manqué d'arguments au point d'être qualifié de « chef d'œuvre, tout simplement » par l'ami Camille. Si vous n'avez pas encore démarré l'aventure, il y a une bonne nouvelle.

Un mode 60fps est disponible sur consoles

En rallumant votre console ou PC et en relançant A Plague Tale Requiem, vous serez invité à télécharger une nouvelle mise à jour 1.005.00. Et clairement, elle n'est pas petite. Sur PS5, elle pèse pas moins de 40,545 Go. Soit le poids de certains jeux...

Que cachent les fichiers de ce patch ? Des améliorations graphiques et techniques avec un mode Performance à 60fps sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Jusque maintenant, le jeu était en 30fps sur consoles et le framerate n'était pas stable, même plusieurs semaines voire mois après sa sortie. Avec cet ajout, il y a donc de fortes chances que le confort soit là, sous réserve que le framerate soit stable.

Dans son communiqué, Focus Entertainment, éditeur d'A Plague Tale Requiem, précise toutefois qu'il faut faire un choix. En effet, avec le mode 60fps, il faudra accepter une qualité graphique inférieure, moins détaillée. « L'option 60fps implique des graphismes moins détaillés. Les joueurs PS5 et Xbox Series X peuvent donc choisir soit le mode Résolution pour profiter du rendu visuel exceptionnel d'A Plague Tale Requiem ; soit le mode Performance qui réduit la qualité graphique mais améliore la fluidité du jeu grâce aux 60fps » peut-on lire. En revanche, on ne sait pas réellement où sont les concessions, mais comme expliqué, ce sera moins beau.

Le jeu sur PC voit également débarquer davantage d'options, là encore, afin d'optimiser les performances d'A Plague Tale : Requiem sur cette plateforme spécifiquement.

Crédits : Steam.

Notes de patch 1.005.000 d'A Plague Tale Requiem

Un mode 60fps sur PS5 et Xbox Series X, des options graphiques sur PC, et après ? Voici le patch notes complet de la mise à jour 1.005.000 d'A Plague Tale Requiem.

Ajout de nouveaux noms de Focus dans les crédits (PS5, XSX, XSS, PC)

Correction d'indications dans les chapitres « Un fardeau de sang » et « Dans notre sillage » (PS5, XSX, XSS, PC)

Correction de bugs lorsque le joueur utilise des chariots dans le chapitre « Devoir d'une Protectrice » (PS5, XSX, XSS, PC)

Ajout d'une option afin d'économiser sur l'utilisation du processeur, et d'améliorer les performances sur les configurations minimales (PC)

Ajustement sur le nombre de rats affiché afin de réduire l'utilisation du processeur (PC)

Révision du taux de rafraîchissement des rats pour réduire l'utilisation du processeur (PC)

Ajustement de la fréquence de rafraîchissement des personnages pour réduire l'utilisation du processeur (PC)

Ajout d'une nouvelle option pour choisir le mode graphique. « Résolution » pour une résolution et un rendu plus élevés; « Performance » qui vise le 60fps avec une résolution et un rendu graphique plus faibles (consoles)

A Plague Tale Requiem est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC. C'est quoi la suite ? Avec l'énorme carton du jeu, un troisième volet aurait parfaitement sa place. Mais du côté des développeurs, on ne veut pas précipiter les choses ou tirer sur la corde. Avant A Plague Tale 3, le studio va réfléchir sur l'éventuel avenir de la franchise.