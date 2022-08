A Plague Tale Requiem est clairement l’un des jeux les plus attendus de cette année. Prévu pour le 18 octobre sur PS5, Xbox Series PC et Nintendo Switch en version Cloud, le jeu ne subira pas le même sort que certaines autres productions. Les développeurs viennent d’annoncer une excellente nouvelle qui devrait rassurer ceux qui craignaient un report.

A Plague Tale Requiem est GOLD !

Trois ans après la sortie d’A Plague Tale Innocence, Asobo est fin prêt à revenir avec une suite encore plus ambitieuse. Le succès de son jeu d’action narratif et l’aura internationale de cette pépite française est telle qu’A Plague Tale Requiem est particulièrement attendu au tournant. Le titre se laissera approcher par les visiteurs de la Gamescom 2022 au travers d’une démo exclusive. Les développeurs avaient pour l’occasion partagé une vidéo de gameplay du jeu. Et pour le reste des joueurs, bonne nouvelle le rendez-vous sera bien fixé au 18 octobre prochain.

Plus de retard possible donc, A Plague Tale Requiem est Gold. Le développement du jeu est donc quasi-finalisé et le titre prêt à être pressé et déployé sans encombre. Cela n’exclut évidemment par l’existence d’un patch Day One désormais inévitable. Le jeu ne subira donc pas le même sort que plusieurs autres productions particulièrement attendues cette année mais finalement repoussées. On pense notamment à Hogwarts Legacy ou encore Forspoken.