La Gamescom 2022 sera l’occasion de revoir le jeu français le plus attendu de l’année. Et pour nous mettre en bouche, Focus Home Interactive dévoile une nouvelle bande-annonce d’A Plague Tale Requiem.

Une jolie bande-annonce pour A Plague Tale Requiem

A Plague Tale Requiem se prépare pour la Gamescom 2022. Le jeu sera jouable pour le grand retour du salon allemand. Quelques jours avant la présentation de cette nouvelle démo, l’éditeur français partage un nouveau trailer qui devrait faire grimper la hype j’ai les joueurs. L’occasion de rappeler que le titre entraînera Amicia et Hugo dans la Provence du 14e siècle quelques temps après les événements du premier épisode. Ils ne pourront pas profiter des paysages de rêve de la région longtemps puisque les hordes de rats seront rapidement de retour.

Portés par un mystérieux rêve du cadet, le duo prend la direction d’une île plus au sud pour tenter de trouver un remède à la maladie d’Hugo. La traversée ne sera pas de tout repos, puisque soldats, bandits et rats se dresseront sur leur chemin. Endurcie par la précédente tragédie, Amicia pourra affronter en face à face les hommes qui lui barreront la route, ou les éliminer discrètement. Pour faire face à l’adversité, l’adolescente pourra se reposer sur tout un arsenal et une flopée d’outils, dont une arbalète. Plus fort lui aussi, Hugo saura mieux contrôler sa maladie et les hordes de rats qui vont avec. Pour mémoire, A Plague Tale Requiem sera disponible le 18 octobre sur consoles et PC.