On pouvait s'en douter quand on a réalisé notre test sur la question mais le jeu français A Plague Tale Requiem semble être un carton absolu.

Sans réelle surprise, A Plague Tale Requiem que nous avons pu tester il y a peu (on vous invite d'ailleurs à lire notre TEST) est un véritable carton et c'est son éditeur Focus Home Interactive qui le dit. On ne sait pas par contre si les ventes sont meilleures sur PC ou sur consoles.

A Plague Tale Requiem fait de belles performances

Plus d'un million de joueurs se sont déjà embarqués dans un incroyable voyage avec Amicia et Hugo dans #APlagueTaleRequiem. Merci beaucoup ! ?

Sur Steam le jeu n'est plus qu'à la place 56 dans le top 100 des ventes et le titre français semble avoir perdu beaucoup de places en peu de temps. Mais il faut dire qu'il est aussi resté de nombreux jours dans le top 3, le temps d'accumuler pas mal de joueurs et de se faire une belle santé.

Bien que A Plague Tale Requiem soit moins marquant sur son ainé (logique habituelle), ca n'en reste pas moins une excellente surprise avec de nouvelles mécaniques qui viennent ajouter encore un peu plus de piquant dans les scènes d'infiltration. Et c'est sans compter le nombre de rats, encore plus spectaculaire qui vient apporter encore plus de crédibilité et d'horreur au scénario et aux environnements.

Ce qui est certain aussi c'est que le titre de Asobo est toujours aussi touchant dans sa mise en scène et dans le jeu de ses personnages comme Charlotte McBurney et Logan Hannan qui incarnent respectivement Amicia et Hugo.

Avez-vous personnellement craqué pour A Plague Tale Requiem ? Le jeu vous fait t-il envie ?