A Plague Tale Requiem est officiellement disponible depuis le 18 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series et celui-ci s'avère être un petit bijou. D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait on vous conseille la lecture de notre TEST sur la question. Dans ces conditions on est en droit de se demander si un troisième épisode est prévu.

A Plague Tale 3 ?

Dans une interview sur le blog PlayStation, un communicant a demandé au réalisateur Kevin Choteau si Requiem représentait un autre chapitre d'une histoire en cours et si y avait la possibilité que cela soit la porte ouverte pour un tout nouveau jeu. Il répond :

Je pense que, pour l'instant, c'est la fin. Mais la porte n'est jamais fermée , et nous verrons la réception des joueurs. Nous voulons voir leur réaction avant de décider quoi que ce soit. Ils dirigent notre production, et s'ils n'aiment pas ce que nous avons fait, nous devons faire autre chose.

Une réponse très sincère avec une véritable prise de conscience sur la nécessité d'une bonne réception des joueurs. L'épisode A Plague Tale Innocence fut un beau succès avec plus d'un million d'exemplaires vendus en 1 an. Reste à voir ce qu'il en sera pour celui-ci. Pour l'heure, les ventes sont en tout cas très bonne sur Steam puisque le jeu se hisse dans le top 3 des jeux les plus vendus de la plateforme de Valve. Nous verrons bien si c'est aussi le cas sur PlayStation et Xbox.