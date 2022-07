Les bons plans n’en finissent plus en cette période estivale. Alors que les jeux gratuits de l’Epic Games Store et d’Amazon Prime Gaming sont connus, le géant de l'e-commerce s’associe à Ubisoft et frappe fort. Presque l’intégralité du catalogue de l’éditeur français est gratuit, mais forcément il y a une condition à remplir.

100 jeux gratuits Ubisoft grâce à Amazon Prime

Envie de jouer aux Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six et Anno ? Ou même de découvrir de grands classiques ou les dernières licences d’Ubisoft sans dépenser un centime ? C’est possible, mais uniquement pour les membres Amazon Prime. Dans le cadre de son offre gaming, le mastodonte américain fait un joli cadeau aux joueurs PC : une semaine gratuite d’Ubisoft+, le service de jeu à la demande de l’éditeur français.

Cette période d’essai peut cependant paraître bien courte vu le catalogue d’Ubisoft. Elle donnera en effet accès à plus de 100 jeux dont les plus récents comme Immortals Fenyx Rising, Rainbow Six Extraction, Riders Republic et consorts. Etrangement, Assassin’s Creed Valhalla ne semble pas apparaître avec cette version d'essai. Tous les jeux sont disponibles dans leurs versions Gold ou Ultime, c’est-à-dire qu’ils contiennent l'ensemble des extensions et autres contenus bonus. Cerise sur le gâteau, le code Amazon Prime pour l’Ubisoft+ désactive par défaut le renouvellement automatique. Pas de mauvaise surprise en cas d’oubli donc.

Comment accéder aux 100 jeux gratuits d’Ubisoft ? Il suffit de se rendre sur la page dédiée d’Amazon Prime Gaming pour réclamer son code et l’enregistrer sur le service de l’éditeur. A noter qu’il sera nécessaire d’avoir un compte Ubi et que la progression de chaque jeu sera conservée. Si l’offre est à durée limitée, Amazon n’a pas précisé quand elle prendra fin. Mieux vaut faire vite donc !