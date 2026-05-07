Il y a un peu moins d’un an, nous vous proposions de découvrir un tout nouvel acteur du marché hardware simracing : REVOSIM. Marque 100% française créée par Nacon, REVOSIM est arrivée au beau milieu d’une rude concurrence en proposant une gamme RS Pure composée d’une base 9Nm, un volant rond de 30 cm de diamètre et d’un pédalier bi-pédales. Contre toute attente, et malgré son jeune âge dans le domaine, Nacon et sa filiale racing sont parvenus à nous séduire par la qualité globale de leurs produits. Fort de ses années d’expertise en matière de conception de périphériques, le fabricant aura ainsi su se démarquer par son approche simple mais efficace : s’inspirer du meilleur de la concurrence pour proposer des produits robustes et fiables, embarquant des technologies éprouvées au sein d’un design mature et actuel. De multiples références empruntées à d’autres incontournables de ce segment étaient ainsi évidentes, Fanatec en ligne de mire.

Concevoir une gamme simracing est une chose, la développer pour la transformer en un véritable écosystème en est une autre. Une étape pourtant cruciale pour la réussite d’un tel projet sur le long terme. Nous l’avons déjà évoqué de nombreuses fois par le passé, le simracing connaît depuis quelques années un engouement massif, attirant vers lui un nombre grandissant de fabricants ayant déjà une base matérielle bien établie. Il était donc urgent pour REVOSIM de rapidement s’adapter à la demande en ajoutant une dimension évolutive au RS Pure. Et c’est désormais chose faite avec l’arrivée de trois add-ons que nous savions en développement : une pédale d’embrayage, un frein à main et un shifter.

Une boîte de vitesse hybride et robuste

Commençons notre tour d’horizon de ces nouveaux périphériques par le shifter RS Pure. Sans surprise, REVOSIM conserve son approche consistant à s’inspirer des voisins bons élèves, en l'occurrence ici Simagic et sa DS-8X. La boîte de vitesses RS Pure arbore un design tout en métal, de sa structure à son mécanisme interne. Le boîtier en aluminium renferme une particularité de taille : proposer une fonction deux-en-un offrant à la fois une boîte en H classique, mais aussi un shifter séquentiel, le tout en un simple switch. Un petit levier disposé sur le côté droit de l’appareil permet en effet de changer de mode à la volée, et ce même en pleine session de jeu. Extrêmement simple et efficace à l’utilisation, l’astuce permet à la marque de proposer une solution convenant à tous les profils d’utilisateurs, sans pour autant développer deux produits distincts. Et si vous craignez que cela ait un impact sur le prix alors détrompez-vous, puisque la RS Pure Hybride s’affiche à 299,90€, soit 100€ de moins que sa principale concurrente, pourtant réputée pour ses tarifs compétitifs. Petit plus non négligeable, deux pommeaux sont fournis dans la boite (un rond et un droit), une option chez Simagic par exemple, ainsi qu’un support de fixation pour bureau.

A l’utilisation, le périphérique nous a séduit par son assemblage de qualité, sa facilité de prise en main et sa précision assurée par des capteurs à effet Hall. En mode H, le feeling se montre plaisant avec sa dureté réglable via la molette en façade. La sensation mécanique est présente, et chaque position du levier est facilement identifiable, sans jamais avoir cette impression de s’emmêler les pinceaux entre la 3ème et la 5ème vitesse, un problème qui parlera j’en suis sûr à bon nombre d’entre-vous. 8 vitesses sont disponibles, 6 de manière standard via la grille en H, tandis que la 7 et la 8, ainsi que la marche arrière, nécessitent de soulever une bague pour être enclenchées. En toute honnêteté, il est difficile de trouver à redire tant l’expérience est convaincante, tout en restant peu bruyante.

Du côté de l'utilisation en mode séquentiel, le constat se montre en revanche un peu plus mesuré. Rien à redire sur l’ergonomie et le confort de la poignée dotée d’un revêtement en mousse ainsi que sur la précision des passages de rapport. Très bon point également sur l’efficacité du switch, qui rendra impossible tout mouvement inopiné du levier vers la droite ou la gauche en cas de poigne trop brutale, un problème rencontré sur la DS-8X de Simagic. Il s’agit avant tout d’un ressenti très personnel, mais le mécanisme manque de fermeté à mon goût, et ce malgré la molette de réglage. J’aurais aimé un mouvement plus franc, plus viril si je puis dire, là où le ressenti est un peu trop mou, accentué de plus par une légère zone de flottement en position centrale. J’insiste encore une fois, il s’agit là d’un détail subjectif qui ne constitue en rien une alarme quant à la qualité globale du périphérique. Nos heures de jeu se sont enchaînées sans jamais déceler de fragilité ou de perte de précision à l’usage.

Un frein à main à cellule de charge simple et efficace

Pour accompagner comme il se doit la boîte de vitesses, un frein à main était indispensable au sein de la gamme. La mission est confiée à un périphérique là aussi tout en aluminium, au design sobre et élégant. Toujours dans cette optique “best of”, REVOSIM propose pour 179,90€ un levier complet et bien fini, en plus d’être modulable et réglable. Selon votre châssis/installation, le frein à main pourra être utilisé en position horizontale, verticale, et même à plat, comme sur une voiture de série classique. Une fois encore, le fabricant fournit un support bureau dans le package, aux côtés duquel se trouvent un set de deux élastomères et d’un ressort pour personnaliser la dureté à votre convenance. Pour se faire, rien de plus simple : un capot aimanté sur la face avant du produit, orné du logo de la marque, se soulève d’un geste pour accéder au dit système, sans avoir recours au moindre outil.

Question feeling, le frein à main RS Pure offre une bonne préhension via son manche en aluminium strié pour éviter tout risque de glissement, que vous soyez adepte du pilotage avec ou sans gants. Un capteur load cell de 150kg vient assurer la précision en mesurant la pression appliquée pour un blocage progressif, le tout combiné bien sûr à la fermeté que vous aurez choisie. Utilisateur au quotidien d’un frein à main hydraulique, je suis pour ma part passé sur la gomme la plus dure pour un rendu vraiment plaisant, loin de faire pâle figure face à des périphériques de gamme supérieure.

Une pédale d’embrayage REVOSIM indispensable à l’immersion

Pour finir, REVOSIM nous propose de compléter son pédalier RS Pure par l’ajout d’un embrayage indissociable de la boîte en H, voire même du frein à main et de certaines techniques de pilotage. Amis drifteurs, je vous vois ! Sans grande surprise, nous sommes face à une conception identique à ce que nous avions déjà pu tester sur le pédalier d’origine. Mécanisme et pièces en métal, capteur à effet Hall et système de doubles ressorts interchangeables pour la dureté, la robustesse que nous avions mise en avant répond toujours à l’appel. Pour cette gamme de prix (79,90€ la pédale d’embrayage), le périphérique se permet même d’offrir une inclinaison et une course réglables, et une plaque d’aluminium à la hauteur ajustable. Que redire de plus pour cette catégorie ? Les sensations sont plaisantes et précises, seul l’écartement réduit des trois pédales, inhérrant à la conception du pédalier dans son ensemble, pourra nécessiter une adaptation pour les grosses pointures dotées de chaussures, avec ses 28 cm.

Connectivité, partie logicielle et gamme tarifaire

Chaque périphérique de la gamme est évidemment compatible PC, de manière autonome via USB, ou bien par le biais d’une connexion de type RJ45 directement à la base RS Pure. Il est important de préciser que la totalité de ces éléments sera également compatible consoles dès lors qu’une base dédiée sera mise sur le marché par REVOSIM (ce qui devrait constituer la prochaine étape majeure de la marque).

Bien que les accessoires soient nativement reconnus dans les différents titres que nous avons utilisés, vous aurez sur PC la possibilité de passer par le logiciel REVOSIM pour régler indépendamment des jeux les courbes de réponse et les zones mortes de vos pédales et du frein à main. Et si la technique du talon-pointe relève pour vous de la sorcellerie, alors une fonction “Throttle Blip” personnalisable viendra simuler de manière logicielle un coup d'accélérateur automatique au rétrogradage. Mais vous voulez mon avis ? Rien ne vaut la patience de la pratique et le plaisir de la réussite.

Comme nous avons pu le voir, chaque élément sera disponible à l’achat de manière séparée. REVOSIM proposera également à la vente des offres groupées aux tarifs préférentiels, à l’exemple d’un pack intégrant la boîte de vitesse, le frein à main et la pédale d’embrayage pour 499,90€, soit une réduction de près de 60€. En parallèle, un pack complet RS Pure comprenant la base, le volant et les trois add-ons sera disponible pour 999,99€, soit une réduction globale de près de 300€ sur l’ensemble.

Notre avis sur les périphériques complémentaires REVOSIM

Avec son ensemble d’add-ons destinés à élargir sa gamme RS Pure, REVOSIM ouvre les portes à un véritable écosystème, un indispensable pour espérer se démarquer et survivre face à une concurrence féroce. Des perspectives d’évolution et de diversité sont proposées aux consommateurs, donnant ainsi un attrait supplémentaire à la gamme RS Pure. Avec des périphériques qualitatifs et robustes, mais aussi un placement tarifaire concurrentiel, la marque française semble posséder tous les arguments pour s’installer durablement dans le paysage du matériel simracing, Mais la route est encore longue, et on attend désormais de nouveaux volants typés GT ou F1 pour une polyvalence totale. A n’en pas douter, la prochaine compatibilité consoles devrait constituer l’un des plus gros atouts d’un fabricant au potentiel certain.