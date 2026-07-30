En attendant fébrilement le 6 octobre 2026 pour la sortie de Gears of War E-Day exclusivement sur Xbox Series ainsi que sur PC, nous avons eu l’opportunité d’essayer avec beaucoup d’avance son multijoueur. L’occasion de voir la nouvelle mouture du mode Horde ainsi que le Versus, et aussi de mettre à l’épreuve le gameplay remanié de ce reboot de la franchise emblématique du shooter à la troisième personne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’était aussi sanglant que tripant ! Voici plus en détail nos impressions sur ce pan majeur du nouveau jeu de The Coalition dans sa version PC via différentes sessions de trois heures, chacune sur les deux modes à notre disposition.

S’il faudra repasser plus tard pour découvrir la campagne de Gears of War E-Day, le nouveau titre de The Coalition a beaucoup de responsabilités sur ses larges épaules et doit tout faire pour convaincre. Rappelons en effet qu’il marque la fin de sept ans d’absence de la célèbre franchise depuis Gears 5 (dont la fin nous a d’ailleurs laissé sur un terrible cliffhanger qui ne connaîtra potentiellement jamais de conclusion), et devient la pierre angulaire d’une stratégie de Xbox qui va un peu dans tous les sens en étant une exclusivité consoles sur Series. Il doit donc composer sans la manne financière d’une sortie sur PS5 pour rentrer dans ses frais. De ce qu’on a vu de son multijoueur, il semble toutefois que son studio a visé juste pour proposer une expérience diablement amusante et addictive.

L’Émergence du mode Horde Siège, la nouveauté majeure du multi de Gears of War E-Day

Notre première session sur le multijoueur de Gears of War E-Day a porté sur le mode Horde Siège, et ce n’est clairement pas un hasard. Introduit dans l'exceptionnel Gears of War 2, ce mode Joueurs contre Environnement a depuis beaucoup évolué, et était à l’origine un « simple » tower defense contre des hordes littérales de Locustes et autres monstruosités, qui devenaient de plus en plus difficiles au fil de la partie. Cette nouvelle mouture est totalement différente, car elle exploite pleinement la dynamique au cœur du nouveau jeu de The Coalition au sein de Kalona, son terrain de jeu géant.

À l’instar des précédents modes Horde, la version Siège de Gears of War E-Day nous propose de jouer quatre classes que sont Assaut, Bagarreur, Médecin et Sniper. Chacune dispose d’une capacité et d’un style de jeu propres. Mon choix s’est par exemple porté sur la seconde, qui peut se soigner instantanément et a une affinité certaine avec le combat au corps-à-corps.

Le mode Horde permet de jouer quatre classes qui se spécialisent de plus en plus au fil du temps. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Une fois sa classe choisie, on peut donc lancer une partie avec trois autres joueurs, pour se retrouver catapulté au beau milieu de la ville dans une carte gigantesque. L’autre petite subtilité du mode Horde Siège, c’est que deux autres escouades de quatre joueurs seront présentes avec nous, qu’on pourra croiser et même aider, afin de reproduire en quelque sorte un champ de bataille désespéré contre les envahisseurs Locustes.

La carte à l'essai pour cette preview du mode Horde était impressionnante par sa taille et son level design. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Il n’est en effet plus question de rester enfermé sur une petite map, mais bien d’évoluer dans différents quartiers d’une cité massive. Dans le cadre de notre preview, nous n’avions accès qu’à un seul biome, mais il se pourrait que la version finale se décline en différents lieux à explorer au sein de Kalona. Toujours est-il qu’une telle approche rend le mode Siège de Gears of War E-Day bien plus proactif, car c’est aux joueurs de se diriger vers les objectifs pour progresser dans la partie, et non d’attendre les forces locustes, de poser des défenses et d’essayer de survivre aussi longtemps que possible.

Cela permet par là même d’étoffer les tâches qu’on attend de nous au-delà de la simple survie. Il faudra par exemple aller récupérer des composants pour activer un mécanisme de défense, éliminer un mini-boss, tenir une position pendant un certain temps en attendant des renforts, etc. On a donc globalement beaucoup apprécié ces sessions sur le mode Horde Siège de Gears of War E-Day, qui pouvaient durer entre 10 minutes et une heure selon si on voulait faire des parties avec un seul objectif, ou plutôt deux ou trois afin d’obtenir plus d’expérience avant de s'extraire via un iconique Faucon-Roi.

Est-ce à dire que le mode Horde est un Extraction Shooter caché (non) ? © Geralt de Reeves pour Gameblog

Outre une refonte totale de la manière d’aborder le mode Horde, celui de Gears of War E-Day conserve donc le système de progression des précédents. Au fil des parties, on gagne de l’expérience sur la classe jouée, afin de débloquer de nouvelles armes, améliorations de notre capacité unique ou passifs à appliquer sur notre armure, ainsi que des accessoires sur nos pétoires. Le Bagarreur peut par exemple équiper son fusil à pompe Gnasher d’une baïonnette pour rendre le combat à courte distance encore plus viscéral, et obtenir divers bonus venant le rendre plus résistant pour survivre dans de telles conditions. Cela permettra par la suite de lancer des parties dans de plus hauts niveaux de difficulté, afin de corser le challenge et monter en niveau plus rapidement, dans une boucle aussi addictive qu’efficace.

Notre classe et son arsenal évoluent à vue d'œil au fil des parties. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Un gameplay repensé juste comme il faut pour offrir une expérience familière mais rafraîchissante

Profitons-en pour parler de l’autre changement que Gears of War E-Day entend apporter à la franchise : un gameplay modernisé, mais qui reste dans son essence parfaitement fidèle à celui de la série. Il n’est donc pas question de réinventer profondément la roue, mais de donner un coup de frais à l’ensemble afin de nous faire redécouvrir la licence autrement. Et le résultat s’est montré globalement payant à nos yeux.

Si on dirige toujours une montagne de viande et de muscles, Gears of War E-Day propose une panoplie de mouvements qui offrent une perspective assez rafraîchissante pour la série qui a popularisé le « cover shooter » à la troisième personne. Cela passe notamment par une touche de saut, qui permet aussi d’escalader des rebords ou passer par-dessus un couvert. Ça n’a l’air en apparence de rien, mais offre pourtant une belle profondeur tactique afin de mieux se positionner pour contourner un adversaire. Cela aura surtout une importance cruciale dans le mode Versus, où les joueurs pourront exploiter la chose pour mieux s’écharper entre eux.

Le saut et l'escalade sont un ajout franchement rafraîchissant pour le gameplay d'E-Day. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Dans le cas du mode Horde de Gears of War E-Day, l’ajout d’une touche de saut venait grandement étoffer la verticalité des cartes, avec même des systèmes de tyrolienne pour passer d’un étage à l’autre. Le titre de The Coalition entend donc pleinement exploiter son vaste terrain de jeu, tant au niveau du sol que dans les nombreux grands bâtiments que comporte la ville de Kalona. Au-delà de l’ajout d’un saut, on sent que les déplacements dans Gears of War E-Day ont également gagné en fluidité, avec notamment la possibilité d’effectuer une glissade après un sprint, mais toujours avec la lourdeur manifeste d’un soldat lourdement équipé de la CGU.

La glissade permet également des manœuvres bien classes. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Pour le reste, on reste sur du Gears aussi efficace que satisfaisant à coups de mitraille derrière des couverts, puis d’échanges viscéraux à bout portant, ou encore des giclées de sang et de tripes en utilisant des pétoires humaines ou locustes toutes plus meurtrières les unes que les autres. C’est personnellement avec un énorme plaisir que j’ai pu renouer avec cette franchise très chère à mon cœur, et en plus grande forme que jamais, et je relançais chaque partie avec une excitation toute enfantine.

Il n'y pas vraiment d'équivalent à la jouissance de caler un headshot avec le fusil sniper d'un Gears... © Geralt de Reeves pour Gameblog

Au passage, on peut encore saluer le travail de The Coalition sur un Unreal Engine 5 savamment utilisé et qui nous offre avec Gears of War E-Day une belle prouesse graphique et technique qui claque et qui tournait de manière parfaitement fluide, tous les paramètres à fond sur notre solide configuration de test. On avait bien quelques bugs à déplorer et de petits soucis de crashes intempestifs, mais c’était prévisible sur une telle version preview non finalisée. On espère que le produit final sera bien peaufiné.

Un mode Versus classique mais toujours aussi efficace

Le second mode de jeu disponible pour ces sessions d’essai du multijoueur de Gears of War E-Day était naturellement le Versus, ou l’indécrottable Joueurs contre Joueurs ou Bots qu’on connaît et adore depuis le tout premier épisode de la franchise. Sur ce plan, nous avions accès à deux cartes et deux variantes qu’étaient Exécution et Capture de Zones.

Le premier demande de simplement éliminer l’équipe adverse, chaque mort faisant perdre un ticket (au nombre de 15). La première escouade à vider les vies de celle adverse l’emporte. Le second implique comme son nom l’indique de capturer et tenir des zones, qui changeront d’endroit dès qu’une équipe aura tenu la précédente suffisamment longtemps pour gagner un point. La première à trois points gagne la partie.

Pour capturer l'objectif, il faut sortir l'artillerie lourde. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Le mode Versus de Gears of War E-Day reste donc extrêmement classique dans sa forme, et c’est principalement dans le fond avec le gameplay repensé et les armes qu’on pourra ramasser durant la partie que la donne change vraiment. L’arsenal du jeu comporte des grands classiques de la licence comme le fusil de sniper Longshot, mais aussi des petits nouveaux comme l'Incinerator, une sorte de fusil à pompe cracheur de flammes doublé d’une hache, une bizarrerie des Locustes aussi dévastatrice que satisfaisante à utiliser.

L'Incinerator des Locustes est une des nombreuses nouvelles armes bien barrées et jouissives d'E-Day. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Si vous avez toujours aimé le Versus, la mouture de Gears of War E-Day ne va pas vous dépayser outre mesure et vous pourrez toujours y prendre autant votre pied. À noter toutefois que nos sessions d’essai ont eu lieu avec des serveurs pas très stables, et on pouvait souvent déplorer une certaine latence entre la pression d’une touche et sa mise à exécution à l’écran. Ce qui n’est pas franchement idéal dans un mode Joueurs contre Joueurs, mais gageons que la version finale du jeu permettra d’en profiter dans de meilleures conditions.

Avant cette preview, on avait très hâte de renouer avec l’aspect multijoueur emblématique et terriblement satisfaisant de la célèbre franchise afin de voir comment Gears of War E-Day s’en sortait sur ce point. Et on n’est globalement clairement pas déçu par ces premières impressions tant sur un mode Horde Siège totalement nouveau, addictif et immersif que sur un Versus classique, mais toujours aussi efficace et tripant à souhait. Notre seul regret après ces sessions d’essai : il va falloir maintenant attendre jusqu’au 6 octobre 2026 pour replonger notre baïonnette-tronçonneuse dans des tripes de Locustes ou d’autres joueurs. Vivement !