Pendant quelques heures, dans les studios de Londres, nous avons pu tester le prochain Football Manager 2027 en exclusivité française, dont la date de sortie officielle est arrêtée au 10 novembre. Après un opus précédent qui avait tout changé ou presque, notamment son moteur technique et graphique ainsi que son interface, ce nouveau volet semble vouloir réconcilier les fans de la première heure, tout en continuant à viser un nouveau public. Nos premières impressions.

Autant être honnête, on fait bel et bien partie de ceux qui ont été un brin échaudés par Football Manager 2026 il y a un an. On comprend l’idée de changement et de révolution qu’ont souhaité apporter les équipes de Sports Interactive à leur bébé, toujours aussi référencé en matière de réalisme, de simulation et de gestion d’un écosystème footballistique. On a moins apprécié en revanche certains des changements apportés par ce nouveau cap, notamment en ce qui concerne l’interface et par conséquent, la navigation dans Football Manager 27.

Pour un jeu de gestion d’un club ou d’une sélection (ou les deux) de football, c’est forcément le comble si l’interface n’est pas agréable à prendre en main, à explorer et à utiliser. Le principal reproche était d’avoir réussi à perdre la simplicité, l’accessibilité et la cohérence, autrefois, des informations nécessaires au joueur. On se perdait dans les sous-menus, on perdait certains repères établis les années précédentes et finalement, on perdait un peu du fun ressenti lors de chaque partie.

Une interface plus claire, plus intuitive

Là, dès les premières secondes de prise en main, le ton est donné. L’écran de Football Manager 27 paraît plus grand, plus confortable à l’oeil nu. L’ensemble est plus coloré, plus épuré. Bon, on a bien demandé si on pouvait espérer, un jour, retrouver les arrières-plans avec des images de stades, de joueurs et de clubs que l’on a connus par le passé et notamment à l’époque où la licence se faisait appeler Championship Manager (ou l’Entraîneur en français, ndlr). Ce n’est toujours pas d’actualité et vu la réponse apportée, cela ne le sera sans doute jamais.

Pas de quoi bouder notre plaisir de replonger dans l’univers de Football Manager pour autant. On a pu noter que la création de notre avatar était encore plus poussée que par le passé. Cheveux, yeux, forme du visage… Sur le papier, on a l’impression de retrouver les mêmes features que les années précédentes. Mais la façon de les présenter est autre. On a donc l’impression d’être sur un jeu neuf, mais un jeu que l’on connaît aussi, ce qui n’était presque pas le cas au lancement de Football Manager 2026 au lancement. Et ça, c’est plutôt une très bonne nouvelle.

Des informations mieux réparties, plus cohérentes

On a notamment relevé la présence de fauteuils roulants pour les coachs, qui pourront donc être soit valides, soit se déplacer sur le banc de touche à l’aide de leurs fauteuils. C’est la force de Football Manager depuis des années : amener un détail qui peut sembler anodin mais qui aura quand même un écho immersif pour de nombreux joueurs à travers le globe. Pour le reste, une fois les habituels réglages de championnat effectués pour déterminer les contours de sa partie, on peut se lancer. C’est l’occasion de voir des écrans de jeu beaucoup plus simples à lire et à comprendre.

Ainsi la page de garde du club est plus riche en informations importantes et essentielles. On peut également, sur une autre page, suivre en temps réel tous les classements des championnats figurant dans notre partie. C’est le cas pour les pages dédiées aux compétitions majeures, comme les Coupes d’Europe (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Conférence), qui bénéficient toujours de leurs skins, de leurs musiques et de leurs cinématiques d’introduction.

Un jeu dont on dicte le rythme

En parlant d’immersion, Football Manager 27 continue à mettre en avant les tirages au sort des grandes compétitions, ainsi que la dernière journée du marché des transferts, qui bénéficie d’un habillage beaucoup plus propre. Afin de moins casser le rythme d’avancée de nos parties, on peut aussi déterminer à l’avance la fréquence avec laquelle le jeu va faire des pauses afin de nous partager des informations concernant notre club ou nous laisser consulter notre messagerie. On peut toujours, en cliquant, intervenir dans une journée, mais la feature a du sens et rend chaque partie beaucoup plus personnelle, notamment pour les joueurs désireux d’attaquer vite les matchs et la saison en cours.

Celle-ci va forcément être rythmée par le marché des transferts. Les développeurs nous ont promis un meilleur comportement de l’IA dans ce domaine, avec moins de transactions et de mouvements de joueurs farfelus. Nous n’avons clairement pas eu assez de temps pour nous faire une opinion à ce sujet. Toujours est-il qu’on a constaté que les formules actuellement pratiquées par les clubs en matière de transferts étaient totalement respectées, avec beaucoup de prêts avec option d’achat.

Jubilé et nouvelles caméras, aussi, au programme

On finira cette preview avec deux surprises que l’on n’attendait pas. La première, celle de pouvoir disputer un jubilé. Dans notre partie, on a notamment assisté à celui de Marquinhos, qui opposait une équipe italienne fictive aux joueurs du PSG actuels, renforcés par les retours pour l’occasion de Thiago Silva et de Neymar, deux amis de longue date de l’actuel capitaine du Paris Saint-Germain. Si cela n’apporte rien de concret à la partie, il fait partie de ces fameux détails immersifs, qui ne demandent qu’à être revus.

Enfin, on a pu constater, lors d’une séance de tirs au but, une toute nouvelle caméra pour vivre les tirs des uns et des autres, plus immersive et qui accompagne la course du joueur. Globalement, c’est tout le moteur de match qui a encore évolué, avec un public plus identifié (aux couleurs de son équipe et un peu moins terne) mais surtout des animations de matches bien meilleures, avec des joueurs qui nous ont semblé se comporter avec plus de justesse et plus d’authenticité aussi avec leurs modèles réels sur le terrain.

Des matchs qui se rapprochent encore plus de la réalité

On serait surtout incomplet sur cette preview, si on n'évoque pas l’écran de match, avec toutes les informations, de base, proposées aux joueurs (hitmap, statistiques en temps réel, notes et formes des joueurs, classement en direct, les autres résultats) sans que l’on ait besoin de tout paramétrer soi-même. De plus, Football Manager 27 accueille les consignes du banc en temps réel. En clair, on peut désormais, en plus des consignes d’équipe, des consignes individuelles et de la causerie d’avant-match, donner des ordres à ses joueurs pour répondre aux problèmes tactiques adverses. On aurait aimé vous faire un retour honnête sur cette nouveauté, mais là encore, quelques matches ne suffisent pas, malheureusement, à se faire un avis.

On a bien recensé, en quelques heures, quelques bugs ici et là, comme le fameux remplaçant en survêtement ou un autre en tenue de gardien, des petites scories déjà vues à la même époque l’année dernière. Mais on a surtout vu, pendant ces fameuses quelques heures, le retour à une certaine simplicité, une prise en main beaucoup plus efficace que l’an passé et une IA qui ne fait toujours pas de cadeaux lorsqu’on domine sans marquer en match. Football Manager 2027 coche toutes les cases d’un très grand retour en grâce. Réponse dans moins de deux semaines et notre test définitif.

On n’avait aucune crainte sur la capacité de Sports Interactive à rebondir après le mauvais démarrage de l’épisode 2026, car le studio britannique a déjà prouvé, par le passé, qu’il était capable de se réinventer et de s’adapter à la demande de ses fans. Nos quelques heures (5-6 environ) nous ont surtout permis de prendre en main la nouvelle interface et de voir que les promesses faites depuis plusieurs semaines autour de Football Manager 2027 semblent bien parties pour être tenues. Reste plus, désormais, à éprouver la capacité du jeu à reproduire, une fois de plus, la réalité et le jeu spectaculaire du Paris Saint-Germain, par exemple, si illisible pour les adversaires dans le monde réel.