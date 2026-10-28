En plus de faire revenir la franchise culte en force après presque dix ans d’absence avec Warhammer 40,000 Dawn of War 4, le studio allemand KING Art réservait une autre belle surprise pour les fans de l’univers de Games Workshop, en plus de perpétuer une tradition de la série : l’ajout d’un mode Peinture. On a également pu l’essayer dans le cadre de notre preview, et voici nos impressions à son sujet, garanties sans taches sur les doigts et les vêtements !

La semaine dernière, nous avions pu parler de notre ressenti après avoir rejoué à Warhammer 40,000 Dawn of War 4 sur une version plus avancée du jeu en amont de sa sortie ce 3 décembre 2026 sur PC. On avait alors salué ce qui semble être un vibrant hommage à l’héritage de la franchise avec en prime de belles innovations, en plus d’offrir une expérience accessible même à des néophytes. Nous pouvons maintenant également évoquer notre premier contact avec son mode Peinture, qui permet comme son nom l’indique de peindre les unités et bâtiments de chaque faction. Et si ce n’est évidemment pas la même chose qu’avec des figurines en physique, force est de constater qu’il s’agit de très loin de la meilleure alternative jamais vue dans un jeu !

Atelier Peinture sur Warhammer 40,000 Dawn of War 4 presque comme en vrai

Une chose est sûre : les vétérans de la franchise vont probablement trouver en Warhammer 40,000 Dawn of War 4 le retour qu’ils attendaient tant, à la fois au niveau d’une campagne riche, d’une grande diversité de modes de jeu, mais aussi dans la personnalisation de leurs armées grâce au mode Peinture. Dès le premier jeu de la licence, nous avions en effet accès à cet outil pour changer les couleurs de nos troupes afin de briller en coopération ou en multijoueur. 22 ans plus tôt, la chose était toutefois assez rudimentaire avec seulement quelques éléments personnalisables.

Avec le mode Peinture de Warhammer 40,000 Dawn of War 4, on retrouve en surface cette personnalisation sommaire, mais qui permet d’appliquer son propre schéma de couleur à notre faction de prédilection. Mais même dans cette forme basique, le mode de ce quatrième opus fait encore plus fort, car on peut cette fois peindre chaque type d’unité et même chacun des bâtiments des quatre armées disponibles à la sortie du jeu.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Pour qui a envie d’avoir un schéma de couleur un peu différent des canons de l’univers de Games Workshop, le mode Peinture de Warhammer 40,000 Dawn of War 4 remplit donc parfaitement son office. Sauf que KING Art a poussé le vice à un point qu’on n’avait quasiment jamais vu dans un jeu vidéo, avec le mode Avancé. En créant une panoplie personnalisée, on peut passer dans cette configuration, et c’est là que les esprits les plus créatifs pourront complètement se lâcher.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Une version Avancée qui offre une énorme liberté aux plus créatifs

La version Avancée du mode Peinture de Warhammer 40,000 Dawn of War 4 permet en effet d’une part de créer sur-mesure ses propres couleurs, de les appliquer de façon unie ou en duplication, et surtout de choisir exactement sur quelle partie de la « figurine » on veut l’appliquer.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

On peut par exemple sélectionner spécifiquement une unique lentille sur le casque d’un Skitarii de l’Adeptus Mechanicus, une cellule d’alimentation du fusil d’un Guerrier Nécron ou encore le symbole de l’Aquila sur l’armure d’un Space Marine. On a notamment créé une peinture métallique avec un effet de sang frais à appliquer sur les armes et griffes de nos soldats Orks, de façon très intuitive et pour un résultat très convaincant.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Et ce n’est là que le résultat de quelques minutes à jouer avec les énormes possibilités qu’offre la version Avancée du mode Peinture de Warhammer 40,000 Dawn of War 4. Pour qui adore les outils de création de personnage dans les jeux, cet outil va définitivement être capable à lui seul d’occuper les plus créatifs pendant des heures durant. Une fois encore, le travail de KING Art visant à respecter l’immense héritage de la licence et le transcender est à saluer chaudement.

Un mode Peinture à l’image du jeu complet : un bel hommage qui pourrait même dépasser le maître

On aurait aisément pu passer plusieurs heures sur ce mode Peinture de Warhammer 40,000 Dawn of War 4 tant il est complet et offre une liberté presque égale à de la véritable peinture sur figurine. Il s’agit clairement d’une sorte de jeu dans un jeu déjà particulièrement complet et qui cimente encore notre a priori extrêmement positif sur ce retour glorieux d’une légende du STR. Vivement le 3 décembre 2026 pour trucider joyeusement son monde en Campagne, mais surtout dans les autres modes avec nos schémas de peinture personnalisés de toute beauté !