22 ans après un premier épisode légendaire et un fleuron du STR des années 2000, et malgré un troisième épisode qui avait grandement divisé en 2017, le grand retour de la franchise avec Warhammer 40,000 Dawn of War 4 approche enfin, plus précisément le 3 décembre 2026 sur PC, après un report de dernière minute en septembre dernier. En amont de son débarquement orbital, nous avons donc pu rejouer à une version précoce du titre développé par le studio allemand KING Art et édité par Deep Silver. Une nouvelle équipe qui a su rendre hommage à un monument tout en modernisant la formule, ou une autre bataille perdue ? On vous dresse un rapport de combat préliminaire.

Pour l’exercice de cette nouvelle preview de Warhammer 40,000 Dawn of War 4, nous avons eu non seulement accès à un mode Escarmouche (Joueurs contre IA) plus étoffé, mais surtout pu essayer les deux premières parties de la Campagne, jouable en solo ainsi qu’en coopération, centrés respectivement sur les factions Orks et Adeptus Mechanicus. Pour découvrir les deux autres armées disponibles à la sortie du jeu le 4 décembre 2026 que sont les Space Marines et les Nécrons, il a donc fallu passer par le mode Escarmouche.

Quoi qu’il en soit, ce nouvel aperçu a permis de se faire une idée bien plus complète du travail sur le papier très prometteur apporté par KING Art pour à la fois honorer l’héritage de la licence culte, tout en apportant du neuf, et surtout rendre l’ensemble accessible même à des joueurs pas forcément mordus de jeux de stratégie, un peu comme votre Servitor ici présent.

Une remise en selle efficace et en douceur pour la franchise STR culte avec Warhammer 40,000 Dawn of War 4

De façon toute naturelle en lançant un STR, notre premier réflexe en arrivant sur le menu de cette preview de Warhammer 40,000 Dawn of War 4 (fort classieux au demeurant), a été de se lancer directement dans la Campagne. Et dès le lancement, on sent l’effort de KING Art d’être le plus didactique possible afin que même un pur néophyte des jeux de stratégie se sente relativement à l’aise. Ouvrir la moindre fenêtre lance en effet une vidéo tutoriel expliquant le mode de jeu sélectionné, les factions en présence et les fonctionnalités auxquelles nous avons accès.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Même constat en lançant donc la campagne de Warhammer 40,000 Dawn of War 4, qui démarre avec un didacticiel très bien ficelé pour apprendre tranquillement les bases du jeu, les commandes, et découvrir progressivement les complexités de gameplay comme gérer plusieurs unités, les améliorer, construire une base, et ainsi de suite. À ce propos, le premier tutoriel du jeu semble teaser le contenu d’un futur DLC à venir après la sortie du titre, même si on aurait préféré qu’il y soit directement intégré. On vous laisse la surprise de voir de quoi il est question quand il sortira.

Après ce didacticiel introductif, nous avons officiellement pu démarrer le premier chapitre de la campagne de Warhammer 40,000 Dawn of War 4, qui s’intéresse donc à la faction des Orks. Le jeu nous indique en effet que, pour la cohérence de l’histoire et éviter des SPOILERS prématurés, il est conseillé de faire les chapitres dans l’ordre, qui est le suivant : Orks, Adeptus Mechanicus, Nécrons et Space Marines. Dans cette preview, nous n’avions par ailleurs accès qu’aux deux premiers. Alors que votre Servitor aurait voulu découvrir la campagne de l’Adeptus Astartes, il va malheureusement falloir ronger son frein. À noter par ailleurs que les développeurs ont annoncé que chaque chapitre serait aussi long que la seule campagne de Dawn of War premier du nom. Ce qui est une performance à saluer, car témoigne d’un contenu très généreux rien que pour ce mode, par ailleurs jouable tant en solo qu’en coop.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Toujours est-il que, même si les factions présentes dans cette preview de la campagne de Warhammer 40,000 Dawn of War 4 ne sont pas forcément celles qui nous intéressent le plus, force est de constater que leur gameplay propre n’est clairement pas dénué d’intérêt.

Les Orks jouent en effet sur le fait de noyer ses adversaires sous le nombre, le chaos et la possibilité de construire un bâtiment avec n’importe quelle unité. L’Adeptus Mechanicus demande au contraire une gestion de base minutieuse pour exploiter son plein potentiel et déployer des machines surpuissantes. Les Nécrons ont quant à eux des troupes très lentes, mais virtuellement immortelles à condition de répandre une zone au sol similaire au « creep » des Réprouvés de Warcraft 3 ou des Zergs de StarCraft. Enfin, les Space Marines comptent sur des forces d’élite puissantes, mais en contrepartie plus coûteuses, à utiliser donc avec minutie pour en exploiter le plein potentiel.

Un gameplay très prenant mais aussi agréablement accessible

Appréhender toutes les spécificités de chaque faction de Warhammer 40,000 Dawn of War 4 peut-être intimidant, mais leurs chapitres respectifs de la campagne sont justement là pour apprendre à les connaître progressivement. De plus, il est possible à tout instant de mettre en pause pour lire les menus détails de chaque bâtiment et unité sélectionnés, afin de compulser tout cela calmement.

On peut d’ailleurs une fois encore saluer le bel effort de KING Art pour rendre tout cela aussi accessible que possible dans Warhammer 40,000 Dawn of War 4, même pour de nouveaux joueurs. La plupart des unités peuvent en effet recevoir, comme sur le jeu de plateau dont le titre s’inspire, de nouveaux équipements avec des effets supplémentaires ou des actions supplémentaires. Pour la plupart, il est possible de rendre leur activation automatique, quand le besoin s’en fait sentir. Cela permet donc à des profanes du STR de ne pas risquer de trop s’emmêler les pinceaux en micro-gérant plusieurs unités différentes, et de profiter de combats très satisfaisants dans leur brutalité.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

La prise en main de Warhammer 40,000 Dawn of War 4 est en effet très agréable même pour qui n’est pas un spécialiste du genre, même s’il faudra forcément passer un peu de temps pour prendre ses marques, développer de bons réflexes et savoir quel bâtiment ou quelle unité développer en réponse aux actions adverses. Heureusement, l’interface se veut tout aussi claire, malgré beaucoup de texte pour justement bien expliquer de ce que fait chacune des constructions et troupes de notre faction. Mention spéciale à ce propos à une barre au milieu en bas de l’écran qui regroupe toutes nos unités sur le champ de bataille, où qu’elles soient. Cela permet en effet de garder un œil constant sur celles-ci et de les retrouver rapidement en cas de danger pour gérer efficacement la crise en cours.

Une performance glorieuse dans des modes indécrottables de la licence

Outre une interface somme toute bien agréable à utiliser et regarder avec un design s’adaptant à la faction qu’on joue, Warhammer 40,000 Dawn of War 4 s’en sort également plutôt bien au niveau de sa direction artistique et technique, en tout cas de loin. Quand on joue de manière standard, le titre nous aguiche en effet par une solide représentation de ses décors et des bâtiments/unités propres à chacune des forces en présence dans la partie. Le tout est joliment coloré, les animations sont propres, et les combats incessants sont percutants avec de beaux effets visuels, des effusions glorieuses de tripes et d’hémoglobines, et régalent bien les oreilles. Petit bémol toutefois concernant une bande-son globalement compétente, mais pas plus mémorable que ça par rapport à d’autres jeux Warhammer 40,000 récents, voire même aux précédents épisodes de la franchise. De même, les anglophobes devront composer avec des voix uniquement en anglais.

© KING Art/Deep Silver

Sur le plan visuel, on peut toutefois pinailler sur un aspect parfois un peu trop généreux dans la représentation chaotique et violente des combats, ce qui peut par moments nuire à la visibilité de l’action. En zoomant plus près du sol, on remarque par ailleurs des textures assez grossières et des modèles de personnages finalement pas si détaillés que cela. Mais rien qui ne vienne toutefois totalement ruiner l’expérience d’ensemble que propose ce Warhammer 40,000 Dawn of War 4.

En plus de la Campagne et afin de nous faire les dents sur les Nécrons et Space Marines, nous avons donc dû nous rendre sur l’autre mode accessible de cette preview : l’indécrottable mode Escarmouche (Joueurs contre IA). Les habitués du genre seront ici en terrain très connu, puisqu’il s’agit de lancer une map (au nombre de 5 ici) de différentes tailles pour accueillir 2, 4 ou 6 joueurs et de lancer des parties d’une vingtaine de minutes à une heure selon la difficulté de l’IA et la taille de la carte.

C’est simple et toujours aussi efficace, avec toutefois l’effort de KING Art d’avoir développé des maps offrant des objectifs différents. Dans cette preview, nous avions notamment le classique mode Annihilation, où il faut détruire la base adverse, mais aussi le mode Domination, qui demande alors de capturer des points pour l’emporter. Reste à voir ce que nous réserve le jeu complet à ce niveau, mais on apprécie en tout cas l’effort d’avoir fait un peu de neuf avec du vieux.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

On attend Warhammer 40,000 Dawn of War 4 avec encore plus d’impatience

En nous basant sur notre expérience relativement limitée dans le contenu accessible de cette preview de Warhammer 40,000 Dawn of War, on peut donc globalement saluer le travail de KING Art sur le plaisir que procure son gameplay, d’énormes efforts pour le rendre accessible même à des néophytes et la clarté de son interface. Il faudra cependant une analyse plus approfondie pour juger de l’équilibrage des factions, qui ont cependant le mérite de proposer à la fois des identités uniques, mais aussi des styles de jeu radicalement différents, qui promettent donc plusieurs heures d’expérimentation pour en apprécier toute la complexité.

On attend quoi qu’il en soit avec une fébrilité manifeste sa sortie ce 3 décembre 2026 sur PC pour déjà découvrir l’intégralité de la Campagne, et surtout s’abandonner plus pleinement dans ce qui présente comme un retour magistral de la licence STR culte et dans l’obscurité sinistre de ce lointain futur où il n’y a que la guerre !