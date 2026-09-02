Si vous avez hâte de jouer à The Blood of Dawnwalker mais avez encore des questions, voici 9 choses à savoir avant de le lancer à partir de ce 3 septembre 2026.

Premier jeu de Rebel Wolves, un studio composé de vétérans de CD Projekt RED et The Witcher 3, The Blood of Dawnwalker se présente comme un nouveau RPG dark fantasy de référence qui n'a clairement pas à rougir de monument qu'est The Wild Hunt. Il dispose en effet lui aussi d'une histoire à l'écriture passionnante, dictée par nos choix, et un personnage mi-humain mi-vampire qui présente un énorme potentiel tant pour la narration qu'une dualité de gameplay dans un monde ouvert utilisant de manière inédite le cycle jour/nuit. Avant de vous lancer sur ce qui apparaît comme l'un des meilleurs jeux de 2026 ce 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, voici plusieurs choses importantes à savoir à son sujet.

Quelle durée de vie pour The Blood of Dawnwalker ?

The Blood of Dawnwalker étant un RPG en monde ouvert, il promet en apparence une durée de vie conséquente. En moyenne, le titre devrait en effet vous occuper entre 40 et 60 heures de jeu selon vos choix, votre envie d’aborder ou non tout le contenu que propose le jeu, et voir les différentes fins possibles ou conséquences de vos décisions. À noter toutefois qu’il est possible de finir le jeu bien plus rapidement via une fin secrète, mais qui consiste en gros à abandonner totalement la quête principale du jeu. Dans mon cas et en ayant parcouru une grande majorité du contenu du jeu et vu la plupart des fins principales, j’ai personnellement fait le tour de l’aventure en une cinquantaine d’heures.

Une gestion unique du temps et du cycle jour/nuit

Si vous suivez la trame principale de The Blood of Dawnwalker, celle-ci vous laisse un temps imparti de 30 jours et 30 nuits pour sauver la famille du personnage principal du seigneur vampire qui les détient en otage. Cela implique une gestion du temps assez inédite dans un jeu vidéo :

Le temps n’avance en effet qu’en fonction de certaines actions dans le monde ouvert, comme la résolution de quêtes ou la complétion d’activités annexes. Vous pouvez donc explorer l’intégralité du monde sans que le temps n’avance si vous ne rien qui fait avancer le temps.

Chaque journée se décompose entre la journée et la nuit

Le jour et la nuit comportent chacun huit unités de temps que vous consommerez donc selon ce que vous faites

Le temps passera plus ou moins vite selon certaines actions ou certains choix. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Vous contrôlez un humain le jour et un vampire la nuit

L’autre particularité de The Blood of Dawnwalker, c’est qu’on contrôle donc un personnage qui a une double identité : humain de jour, qui se bat à l’épée et utilise la magie du sang, et vampire la nuit, qui se nourrit de sang pour se soigner, se bat avec ses griffes et utilise des pouvoirs vampiriques.

© Rebel Wolves

The Blood of Dawnwalker est un RPG dark fantasy avec une narration largement impactée par des choix moraux cornéliens

Comme The Witcher 3, la narration de The Blood of Dawnwalker donne une grande importance à vos choix. En incarnant un personnage mi-humain mi-vampire, vous aurez justement souvent des choix cornéliens à faire entre favoriser votre humanité, votre part vampirique, ou essayer de concilier les deux. Il n’y a en soi pas de bon ou mauvais choix, mais chacun aura des conséquences sur votre entourage et le reste du monde, quoique vous décidiez.

Vous risquez accidentellement de tuer des PNJ importants

Dans sa forme de vampire, le personnage que vous incarnez dans The Blood of Dawnwalker ressent une soif constante de sang. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez donc accidentellement boire celui d’un PNJ au point de le vider et le tuer. Et cela peut même concerner des personnages secondaires majeurs de l’histoire, alors faites attention à bien vous nourrir avant de leur parler.

Pensez bien à vous nourrir avant d'interagir avec des PNJ importants, sinon... © Geralt de Reeves pour Gameblog

Un RPG à la progression divisée en trois arbres de compétence pour les capacités de jour, de nuit et communes

En montant de niveau et en fonction des activités que vous entreprenez dans The Blood of Dawnwalker, vous recevrez des points de compétence à répartir entre trois arbres de compétence :

Général, applicable le jour et la nuit

Sorcellerie, qui ne s’applique que de jour

Vampire, qui n’est forcément actif que la nuit

The Blood of Dawnwalker dispose d’un système d’enquête comme dans The Witcher 3

Si vous avez déjà joué à The Witcher 3, sachez que The Blood of Dawnwalker propose également une forme de « sens affûtés » pour mener une enquête dans le cadre d’une mission ou pour traquer un monstre afin de résoudre un puzzle en étudiant le terrain, des traces ou des senteurs spécifiques.

Deux systèmes de combat selon les préférences des joueurs

Le système de combat de The Blood of Dawnwalker se divise en deux styles, qu’il n’est cependant pas possible de paramétrer via un réglage quelconque dans les menus :

Combat Traditionnel : vous frappez et parez sans direction particulière, ce qui consomme plus d’endurance

Combat Directionnel : vous orientez votre attaque et votre parade selon quatre directions, ce qui apporte différents bonus si vous choisissez la bonne direction pour frapper ou vous défendre

Notez l'icône de bouclier sur la cible, avec les quatre directions autour. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels modes de difficulté pour The Blood of Dawnwalker ?

The Blood of Dawnwalker propose quatre modes de difficulté :

Histoire

Juste

Difficile

Duelliste

Ils régissent la vie et l’agressivité des ennemis ainsi que les dégâts qu’ils infligent, mais la difficulté Duelliste a une particularité supplémentaire, car supprime l’indicateur de direction des attaques et parades. Ne vous lancez idéalement pas en Duelliste sans prendre le coup de main sur le système de combat de The Blood of Dawnwalker. J’ai personnellement fait toute l’aventure en Difficile et eu quelques problèmes en début de partie le temps de me familiariser avec le jeu et de récupérer de puissantes compétences pour par exemple récupérer de la santé passivement. Ensuite, l’aventure est globalement devenue bien plus facile, même contre les derniers boss du jeu.

Quelles configurations PC requises et modes graphiques attendus sur consoles ?

The Blood of Dawnwalker dispose de plusieurs configurations PC requises, ainsi que trois modes graphiques sur consoles, à l’exception de la Xbox Series S. Voici une configuration PC idéale pour faire tourner le jeu de façon fluide en 1080p, la résolution la plus standard, et avec les paramètres en Élevé, ainsi que les différents modes graphiques sur PS5, PS5 Pro et Xbox Series.

La configuration PC idéale pour jouer à The Blood of Dawnwalker en 1080p à 60 fps, avec les graphismes en Élevé

Voici la configuration PC idéale pour faire tourner The Blood of Dawnwalker en qualité Élevée en 1080p, voire même en 1440p le cas échéant.

Carte graphique : RTX 4060 / RX 7600 XT / Intel Arc B580

Processeur : Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X

RAM : 16 Go

Stockage : SSD 60 Go

© Rebel Wolves

Modes graphiques de The Blood of Dawnwalker sur consoles

Modes sur PS5 Pro :

Performance (ciblant 60 fps)

Équilibré (ciblant 40 fps)

Qualité (ciblant 30 fps).

La PS5 Pro offre également des améliorations visuelles globales sur The Blood of Dawnwalker

Modes sur PS5 :

Performance : cible les 60 fps

Équilibré, cible les 40 fps

Qualité, cible les 30 fps

Modes sur Xbox Series X :

Performance : cible les 60 fps

Équilibré, cible les 40 fps

Qualité, cible les 30 fps

La Xbox Series S ne disposera donc que d'un seul mode ciblant les 30 fps.