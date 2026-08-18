Si les combats de Kingdom Come Deliverance 2 vous donnent du fil à retordre, voici un guide pour apprendre la meilleure technique à l'épée de tout le jeu.

Si vous débutez dans Kingdom Come Deliverance 2, notamment en profitant de son arrivée dès ce 18 août 2026 sur le PS Plus, vous allez probablement rapidement constater que les premières du jeu ne sont pas tendres avec Henry de Skalice. Presque nu comme un ver et sans le sou, vous ne ferez pas long feu sur les routes et les bandits risquent de ne faire qu'une bouchée de vous. Il existe toutefois une technique à l'épée absolument indispensable à apprendre pour rendre les combats presque triviaux, et ce assez rapidement. On vous détaille cela.

Après avoir terminé le prologue de Kingdom Come Deliverance 2, lorsque Hans fera la tête à Henry et partira de son côté, vous serez alors totalement libre d'explorer la première zone du jeu, Trosky. En parlant à Bara, la jeune femme qui sert de GPS humain au début de l'aventure, vous apprendrez qu'il existe un maître d'armes du nom de Matou. Cela débloquera la quête « Formation au Combat I ».

Pour le trouver, rendez-vous au Camp de Gitans à l'ouest de votre position, dans les montagnes ;

Il se trouve pendant la journée dans une arène de combat à l'entrée à l'est du Camp ;

Parlez-lui pour lui demander de vous apprendre à vous battre.

© Deep Silver / Warhorse Studios

Comment débloquer la quête pour apprendre le Coup de Maître ?

Pour apprendre la technique de combat à l'épée ultime de Kingdom Come Deliverance 2, cela se fera toutefois en deux temps. Voici la marche à suivre :

Terminer la quête « Formation au combat I », un premier entraînement plus technique du combat à l'épée ;

Après avoir terminé cet entraînement, vous pourrez débloquer la quête Formation au Combat II ;

Pour compléter celle-ci, vous devrez battre Matou en duel ;

Il s'agit de la partie la plus difficile, car vous manquerez de pratique à l'épée, et il fait très mal.

Pensez donc à sauvegarder juste avant de lancer le duel, pour éviter de devoir vous soigner et vous reposer une journée entière si vous perdez.

Quand vous l'aurez battu, il vous apprendra alors la fameuse technique ultime à l'épée de Kingdom Come Deliverance 2 : le Coup de Maître

Comment utiliser à bon escient le Coup de Maître dans Kingdom Come Deliverance 2 ?

Le Coup de Maître, la meilleure technique de combat à l'épée de Kingdom Come Deliverance 2, est en réalité une technique défensive. Il s'agit plus précisément d'une contre-attaque parfaitement imparable, qui en progressant dans votre maîtrise de l'épée vous rendra totalement imbattable dans les duels. Voici comment elle fonctionne :

Le Coup de Maître implique de frapper lorsqu'une attaque adverse est sur le point de vous toucher, en frappant dans la direction opposée. Voyez cela comme un blocage parfait, mais avec une attaque en supplément.

Si votre opposant frappe à gauche, vous devrez donc frapper à droite, et inversement.

Cela déclenchera une animation spéciale, qui a le mérite d'être totalement imparable.

Cette technique inestimable de Kingdom Come Deliverance 2 est cependant exclusive aux épées à une ou deux mains, avec ou sans bouclier.