007 First Light a marqué la fin de 14 ans d’absence de l’iconique James Bond dans le monde des jeux vidéo, et IO Interactive a frappé un grand coup dans l’exercice. Il s’agit en effet d’une adaptation très fidèle des codes de l’univers de l’espion britannique, mariant habilement action et infiltration, deux faces de gameplay avec des approches très différentes. Bien que le jeu ne soit pas excessivement difficile, on vous propose à toutes fins utiles un guide maison pour aborder tout cela plus aisément.

Nouveau jeu des créateurs de Hitman oblige, on pouvait s’attendre à ce que 007 First Light reprenne peu ou prou la même formule, mais avec un scénario digne d’un film James Bond. Si c’est en partie vrai, il existe un large pan du jeu qui emprunte de son côté plutôt des inspirations de jeux d’action à la troisième personne nerveux comme Uncharted. D’un côté, il faut donc être observateur et méthodique, tandis que de l’autre il faut savoir réagir rapidement et dans le flot de l’instant. En toile de fond, il ne faut pas non plus oublier les gadgets à disposition de l’agent du MI6, mais aussi d’exploiter ce qui nous entoure. Voici donc quelques conseils pour vous aider à obtenir le tant prisé matricule 007.

De manière générale, chacun des chapitres de 007 First Light débute en douceur, alors que vous vous rendez sur le lieu de votre prochaine mission. Cela se traduit dans la plupart des cas par des phases dites d’infiltration « sociale » qui ont fait la renommée des jeux Hitman, et notamment de World of Assassination. Dans ce cas de figure, l’idée sera souvent d’enquêter sur une situation ou trouver une cible de manière à ne pas attirer l’attention.

Pour cela, il faudra donc observer votre environnement et être à l'affût de ce que 007 First Light appelle des « opportunités ». En appuyant sur la touche pour activer vos lentilles Q (une sorte de mode « analyse »), vous pourrez par exemple voir des symboles de conversation, vous invitant à vous rapprocher pour écouter deux PNJ discutant d’un moyen de parvenir à vos fins. Il peut être question d’une carte d’accès qu’un membre de la sécurité a oublié quelque part, ou d’un point d’accès secret par le toit ou une ventilation, entre autres. Vous pouvez librement explorer une zone pour essayer de glaner toutes les opportunités possibles, ou vous contenter d’une seule et de la suivre afin de progresser dans votre mission.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Outre les phases d’infiltration « sociale », 007 First Light vous demandera très régulièrement d’entrer dans des zones dites d’intrusion, à savoir des endroits où vous n’avez pas le droit d’aller. Contrairement à l’Agent 47 de Hitman, sauf cas bien précis, James Bond ne peut pas éliminer des membres de la sécurité ou du personnel d’un lieu donné à tout bout de champ pour enfiler leurs vêtements de fonction. Il faudra donc s’infiltrer à l’ancienne, en restant discret et en évitant de se faire repérer.

Là encore, vous disposez tout de même d’une certaine liberté d’approche. Vous pouvez tenter d’être un véritable fantôme sans assommer personne, quitte à les distraire en faisant du bruit. Vous pouvez aussi vous débarrasser de quelques PNJ gênants à mains nues ou en utilisant des gadgets adéquats. Enfin, si jamais vous vous faites repérer, 007 First Light vous propose de mettre à profit le bagout légendaire de James Bond pour bluffer et avoir quelques secondes pour vous éloigner ou faire semblant de vous rendre pour assommer celui qui vous a alpagué. À noter que les « chefs » des zones d’intrusion verront à travers votre bluff, et vous n’aurez donc d’autre choix que de faire parler les poings. Cela utilise toutefois de la concentration, que vous récupérez en neutralisant des adversaires.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Hors situation où vous avez le fameux « Permis de tuer », il faudra parfois régler certaines situations dans 007 First Light en oubliant la discrétion ou la diplomatie. À noter que, même durant les phases d’infiltration, se faire repérer et déclencher une bagarre n’est généralement pas synonyme de fin de partie. Il va toutefois falloir se débarrasser de nombreux adversaires afin de calmer la situation.

Heureusement, James est aussi beau parleur qu’il est fin bagarreur. Vous disposez en effet dans 007 First Light de plusieurs techniques de corps-à-corps à votre actif, comme un enchaînement de coups de poing, ou bien une frappe au ventre pour briser la garde d’un adversaire (qui s’effectue avec deux attaques classiques, puis une troisième en gardant le bouton de coup de point appuyé).

Vous pouvez par ailleurs vous ruer sur un adversaire un peu éloigné pour le repousser, ou l’attraper. Ceci est un autre moyen d’atteindre un ennemi qui s’obstine à bloquer vos attaques. Lui envoyer des objets du décor au visage, ou utiliser un gadget fonctionne également. Enfin, les adversaires disposent grossièrement de deux types de coups. Ceux marqués d’une lumière jaune vous demandent de bloquer au bon moment, tandis que les rouges doivent obligatoirement être esquivés.

Avec tout cela en tête, vous devriez pouvoir gérer correctement les rixes de 007 First Light, même face à plusieurs opposants en même temps, à condition de garder la tête froide et de vous préparer à réagir aux attaques adverses au moment opportun.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Enfin, dans certaines phases d’action bien précises de 007 First Light, le jeu va justement vous autoriser à dégainer vos armes et vous donner le droit de tuer vos adversaires. Il s’agit souvent de situations où vous allez devoir affronter de nombreux ennemis simultanément. Là encore, James a plus d’un tour dans son sac pour s’en sortir. Si vous commencez généralement avec un pistolet, abattre un adversaire permettra de récupérer son arme, comme un pistolet-mitrailleur, un fusil à pompe, un fusil d’assaut ou un fusil de sniper.

La manière la plus efficace de tuer est de tirer dans la tête, à plusieurs reprises si votre cible porte un casque. Autrement, vous pouvez tirer dans son arme pour qu’il la lâche, ou dans ses jambes pour l’étourdir. Pour vous aider à viser plus précisément, il est possible de ralentir le temps, mais cela consomme la jauge de concentration de James lui permettant aussi de bluffer ou de distraire ses poursuivants. À moins de ramasser des munitions de l’arme actuellement équipée par terre, vous risquez souvent de tomber à sec. Vous pouvez alors balancer votre arme vide au visage d’un ennemi à portée pour le prendre au dépourvu, puis lui foncer dessus pour l’assommer au corps-à-corps, lui emprunter son équipement, et reprendre la fusillade.

Comme durant les phases d’infiltration ou durant les bagarres au corps-à-corps, n’oubliez pas d’utiliser ce qui vous entoure pendant les gunfights de 007 First Light. Des barils explosifs ou des conduites de gaz sont souvent disséminés dans ces arènes, que vous pouvez faire exploser pour éliminer plusieurs ennemis d’un coup. De même, vous pouvez activer certains objets comme des extincteurs ou des plateformes avec le bon gadget pour faire des ravages dans les rangs adverses.

Dans tous les cas, pensez à constamment rester en mouvement, au risque qu’on vous envoie une grenade pour vous déloger, ou que vous vous fassiez déborder de plusieurs côtés. La grande mobilité de James et des réflexes rapides sont vos meilleurs atouts dans ces situations.



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Savoir quel gadget de 007 First Light utiliser au bon moment

Après des conseils pour chaque phase majeure du gameplay de 007 First Light, abordons enfin un élément qu’on retrouve tout au long du jeu : les célèbres gadgets que pourra emporter James Bond en mission. Au début, vous n’aurez accès qu’à la montre Q, qui sert à pirater certains objets. Au fil de la progression, vous en débloquerez cependant d’autres. À noter cependant que vous ne pouvez vous équiper que de trois autres gadgets à la fois, en plus de la montre obligatoire, alors qu’il en existe en tout six. Il convient aussi de préciser qu’ils utilisent deux types de ressources : électricité ou chimique. Dans chaque niveau, vous trouverez souvent des batteries pour recharger la première, et des produits d’entretien ou bouteilles pour l’autre.

Voici donc une présentation de chaque gadget de 007 First Light, de leur fonctionnement et de leurs applications pratiques :

Montre Q (électricité) : votre gadget de base, qui occupe obligatoirement un emplacement de gadget sur les 4 disponibles, permet donc de hacker des appareils électroniques pour ouvrir des portes ou distraire des ennemis. Si elle servira surtout dans les phases d’infiltration, elle pourra également avoir des applications en combat.

Téléphone fléchette (chimique) : une fléchette embarquée dans votre smartphone, qui sert à empoisonner la cible touchée, l’incapacitant pendant quelques secondes. Il s’agit d’un excellent moyen de distraire un PNJ pour lui faire les poches, l’éloigner de son chemin de ronde, ou bien pour empêcher un instant un adversaire de vous tirer dessus.

Appareil photo (électricité) : grâce à un puissant flash, ce gadget pourra aveugler et étourdir des adversaires dans un rayon à courte portée. Un outil idéal pour vous dépêtrer d’une sale situation dans une zone d’intrusion, ou pour incapaciter des ennemis durant des affrontements au corps-à-corps.

Briquet fumigène (Chimique) : la version moderne de la bombe ninja, créant un écran de fumée dans un rayon autour de l’explosion, vous rendant invisible et étourdissant les opposants pris dedans. Un gadget très pratique pour fuir d’une zone d’intrusion, prendre un énorme avantage dans une rixe, ou vous offrir un peu de répit pendant une fusillade.

Bracelet-laser (électricité) : probablement le gadget le plus polyvalent de 007 First Light. Il peut en effet découper des cordes ou du métal pour ouvrir une porte ou activer un piège durant les phases d’infiltration ou d’action, mais aussi aveugler un PNJ. Cela permet, comme la fléchette, de le distraire pour lui faire les poches, ou l’incapaciter en combat. On vous conseille chaudement de le prendre à chaque mission dès que vous l’obtenez, tant c’est un véritable couteau suisse.

Mine-flash (électricité) : prenant la forme d’un boîtier d’écouteurs sans-fil, ce gadget permet comme son nom l’indique de poser une mine qui va générer un flash lumineux. Vous pouvez la poser au sol, ou la coller à un ennemi, de préférence afin d’en toucher plusieurs d’un coup. Un outil également très utile tant pour l’infiltration que pour les combats.

Stylo-missile : le tout dernier gadget que vous allez débloquer dans 007 First Light, qui comme son nom l’indique n’est pas là pour faire dans la subtilité. Il s’agit d’une arme utilisable exclusivement si vous disposez du Permis de tuer, et qui va faire des ravages dans les rangs adverses. Comme beaucoup de missions disposent de phases d’infiltration, bloquer un précieux emplacement de gadget pour ça n’est toutefois pas toujours souhaitable. Il sera cependant autrement plus utile dans le mode TacSim, après avoir fini l’histoire principale.